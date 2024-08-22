У Мирнограді закрили на в’їзд два мікрорайони через наближення лінії фронту, - місцева влада

Про це повідомляє заступниця очільника Мирноградської міської військової адміністрації Тетяна Ситник, передає "Суспільне. Донбас".

"Дуже важка, напружена ситуація. Страшно. Звичайно всі хотіли жити, як і ми, у своїх домівках. Але ситуація така, що потрібно виїжджати якомога швидше, тому що вже у два райони нашого міста - район "5/6" і мікрорайон "Західний" - уже не пускають: тільки є вивіз. Вже туди люди не в’їжджають. І вивозимо ми вже людей і дітей капсулами", - заявила Ситник.

За її словами, дітей в небезпечних районах розшукують поліцейські та рятувальники. До евакуації залучені понад 200 людей - вчителі, вихователі дитячих садочків, соцпрацівники, посадовці.