У Мирнограді закрили на в’їзд два мікрорайони через наближення лінії фронту, - місцева влада
Місцева влада Мирнограду Донецької області прийняла рішення закрити на в'їзд два мікрорайони міста через небезпеку і наближення лінії фронту
Про це повідомляє заступниця очільника Мирноградської міської військової адміністрації Тетяна Ситник, передає "Суспільне. Донбас".
"Дуже важка, напружена ситуація. Страшно. Звичайно всі хотіли жити, як і ми, у своїх домівках. Але ситуація така, що потрібно виїжджати якомога швидше, тому що вже у два райони нашого міста - район "5/6" і мікрорайон "Західний" - уже не пускають: тільки є вивіз. Вже туди люди не в’їжджають. І вивозимо ми вже людей і дітей капсулами", - заявила Ситник.
За її словами, дітей в небезпечних районах розшукують поліцейські та рятувальники. До евакуації залучені понад 200 людей - вчителі, вихователі дитячих садочків, соцпрацівники, посадовці.
- На Донеччині ухвалили рішення про евакуацію в примусовий спосіб родин із дітьми з низки населених пунктів Покровського району.
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