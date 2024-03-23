У Путіна залишився один аргумент щодо Франції і він його застосує, - Піонтковський

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Зверніть увагу ще на один дуже важливий момент: перше, що зробив Путін, він активізував свою п’яту колону в Парижі. І в перший же день усі ліві партії, і головна – Ле Пен, – усі виступили про те, що Макрон штовхає нас до світової війни, що це авантюризм і таке інше. Але два дні тому Ле Пен знову з’явилася на екрані й несподівано заявила, що Макрон має рацію, сказавши, що Путін агресор, який порушив усі закони, тепер він загрожує Європі, тому його потрібно зупинити всіма засобами", - прокоментував політичний експерт.

На його думку, з Ле Пен добре попрацювали, ймовірно показали документи про фінансування путінським режимом її президентської кампанії, відповідно, Макрон забезпечив собі внутрішньополітичний тил.

"У Путіна залишився один аргумент щодо Франції. Я впевнений, він його застосує. Путін має багато "сплячих" осередків ісламських терористів у Франції, які він активізує. Ви ж звернули увагу, що останні два роки, коли всі російські спецслужби повністю загрузли в Україні, то припинилися ісламські терористичні акти у Франції. А щоразу, коли вони раніше траплялися, один з учасників був якийсь чеченець із російським паспортом, тобто ці осередки контролювалися Москвою", - підкреслив Андрій Піонтковський.