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Ексклюзив

У Путіна залишився один аргумент щодо Франції і він його застосує, - Піонтковський

23 березня, 2024 субота
18:20
Війна з Росією путін

Андрій Піонтковський, знаковий політичний експерт з Вашингтона в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зауважив, що Путін має багато "сплячих" осередків ісламських терористів у Франції, які він активізує

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Зверніть увагу ще на один дуже важливий момент: перше, що зробив Путін, він активізував свою п’яту колону в Парижі. І в перший же день усі ліві партії, і головна – Ле Пен, – усі виступили про те, що Макрон штовхає нас до світової війни, що це авантюризм і таке інше. Але два дні тому Ле Пен знову з’явилася на екрані й несподівано заявила, що Макрон має рацію, сказавши, що Путін агресор, який порушив усі закони, тепер він загрожує Європі, тому його потрібно зупинити всіма засобами", - прокоментував політичний експерт.

На його думку, з Ле Пен добре попрацювали, ймовірно показали документи про фінансування путінським режимом її президентської кампанії, відповідно, Макрон забезпечив собі внутрішньополітичний тил.

"У Путіна залишився один аргумент щодо Франції. Я впевнений, він його застосує. Путін має багато "сплячих" осередків ісламських терористів у Франції, які він активізує. Ви ж звернули увагу, що останні два роки, коли всі російські спецслужби повністю загрузли в Україні, то припинилися ісламські терористичні акти у Франції. А щоразу, коли вони раніше траплялися, один з учасників був якийсь чеченець із російським паспортом, тобто ці осередки контролювалися Москвою", - підкреслив Андрій Піонтковський.

  • 26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.
  • 4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього. 5 березня Макрон закликав союзників "не бути боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
  • Макрон, коментуючи порушену ним ідею відправлення західних військ в Україну, наголосив, що Франція рішуча і готова вкладати ресурси для досягнення перемоги над РФ.
  • Ліві та праві французькі партії розкритикували позицію президента Емманюеля Макрона щодо підтримки України, яку він висловив в інтерв'ю 14 березня.
Теги:
Відео
Світ
Росія
Франція
Володимир Путін
Європа
терорист
тероризм
Емманюель Макрон
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