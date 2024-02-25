Вибухи у тимчасово окупованому Маріуполі, пожежа на заводі авіаконструктора Сухого в Москві та атака БПЛА низки областей РФ: де у росіян вибухало та палало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

Вибухи в окупованому Маріуполі

Уранці понеділка, 19 лютого, в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області було чутно серію вибухів. "Маріуполь. Не просто гучно, а вогонь! Повідомляють про падіння палаючого літака в районі селища Рибацьке. Окрім того, місто продовжує чути вибухи", – написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко близько 09:20. Пізніше він додав, що повітряну ціль, ймовірно, було збито на зворотному руху з Донецька в напрямку Приморсько-Ахтарська у РФ. Спротив Маріуполя також повідомляв про падіння російського літака в районі селища Рибацьке: "Жителі міста пишуть, що чують вибухи в різних районах. Окупанти повідомляють про роботу ППО", – йшлося в повідомленні.

У середу, 21 лютого, у тимчасово окупованому Маріуполі знову було чутно звуки вибухів. Повідомляється про підрив російських інженерів під час ладнання залізниці. За даними Андрющенка, окупаційні інженери підірвались у районі Гавані в Приморському районі. "Залізницю знову хотіли полагодити. Полагодили. Пакетування в процесі", – додав радник мера Маріуполя.

А тим часом агенти партизанського руху "Атеш" встигли пошкодити техніку, яка стояла на станції в Євпаторії, тож її спроможність на полі бою тепер сумнівна. "Під час перебування техніки в місті наші агенти зуміли її підпсувати, і є дуже велика ймовірність, що в поле вона не вийде, а якщо і вийде, то назад вже не повернеться", – зазначили в "Атеш".

БПЛА у Білгородській, Брянській, Калузькій, Курській, Тульській та Липецькій областях, а також в акваторії Чорного моря

Російське міністерство оборони заявило, що вночі та вранці вівторка, 20 лютого, сили ППО знищили щонайменше 5 безпілотників над територіями Брянської та Калузької областей. Зазначається, що вночі засоби російської ППО збили три безпілотні літальні апарати над Брянською областю. Пізніше, близько 08:00 за московським часом росіяни заявили про збиття одного БПЛА над територією тієї ж області та ще одного над Калузьким регіоном.

У суботу, 24 лютого, міністерство оборони Росії знову звинуватило Україну в нібито атаці безпілотників на три регіони. Там буцімто працювали російські сили ППО. "Протягом минулої ночі з 00:20 до 02:00 припинено чергові спроби київського режиму здійснити терористичні атаки з застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", – йшлося в повідомленні. Зазначалося, що російська ППО нібито збила один безпілотник у Курській області, два – над Липецькою областю та ще один дрон – над територією Тульської області.

Уночі неділі, 25 лютого, у Росії заявили про атаку ще 6 нібито українських безпілотників, які збили над Білгородською областю та акваторією Чорного моря. За повідомленням, черговими засобами ППО два безпілотні літальні апарати перехоплено і знищено над територією Бєлгородської області. Крім того, ще 4 БПЛА були начебто збиті над акваторією Чорного моря.

Фото: gettyimages

Пожежа на меткомбінаті у Липецьку та на заводі авіаконструктора Сухого

Уночі 24 лютого сталася пожежа на меткомбінаті у Липецьку. Це безпілотники Служби безпеки та Головного управління розвідки МО атакували Новолипецький металургійний комбінат, який працює на російську армію. За інформацією "Бази", на НЛМК горів відкритий склад вугілля. Удар припав по коксохімічному цеху, де розташовані холодильні установки. На думку фахівців, вибух може перешкодити роботі заводу мінімум на місяць. Очільник Липецької області Ігор Артамонов заявив, що "відбулося загоряння в одному із цехів НЛМК. Вогонь загашений, постраждалих немає. Загроза викиду небезпечних речовин відсутня". Також він зазначив, що, за непідтвердженою спецслужбами інформацією, причиною займання стало падіння літального апарату.

А вранці 24 лютого у Москві спалахнула пожежа на території заводу авіаконструктора Сухого. Повідомляється, що пожежа сталася в одному з ангарів, а відео звідти першими опублікували російські пабліки. Як зазначили згодом в російському МНС, у металевому ангарі горіли сміття і пресований папір. Ніхто не постраждав.

Думки експертів

Як зазначають експерти агентства Bloomberg, російські НПЗ, які зазнали ударів дронів, скоротили переробку нафти, а деякі не відновили роботу досі. Ймовірною причиною цього називають атаки українських безпілотників.

Скорочення обсягів переробки відбулося на Рязанському НПЗ (Роснафта), Волгоградському НПЗ (Лукойл), а також на Ільському та Афіпському НПЗ. Усі вони зазнали атак українських безпілотників в останні тижні.

Туапсинський НПЗ Роснафти, який постраждав 25 січня внаслідок пожежі (імовірно, виникла від удару безпілотника), поки не відновив роботу, а завод з переробки конденсату Новатека в Усть-Лузі Після місячного простою відновив роботу лише частково, кажуть у Bloomberg.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов подякував мешканцям тимчасово окупованого Криму за допомогу і порадив цивільним не їздити Кримським мостом, натякаючи на "нові сюрпризи" для окупантів у 2024 році.

Голова ГУР наголосив, що поставлені завдання вже виконані: Росія втратила чверть своїх кораблів і змушена була виводити свій флот на узбережжя Кавказу, передислоковувати авіацію, бо аеродроми та військові об’єкти Криму постійно перебувають під вогневим впливом українських захисників.