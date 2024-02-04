"Випадок емоційного зриву": дипломат Огризко прокоментував заяву президента Польщі Анджея Дуди про невпевненість у поверненні Криму до України

Про це дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко сказав у вечірньому етері Еспресо.

"Мені здається, тут типовий випадок емоційного якогось зриву, колись це називалося "ляпсус лінгве", тобто просто обмовка, щось десь не спрацювало. Він власне ж після того фактично сам себе дезавуював і сказав, що насправді Україна повинна перемагати й так далі. Мабуть, все-таки справді емоційний хід, емоційна помилка, яка не повинна впливати на відносини двох президентів двох країн", - пояснив дипломат.

А стосовно Криму Огризко заявив: "Від теперішньої точки на лівому березі (річки Дніпра на Херсонщині, - ред.) до адмінкордону з Кримом, якщо вірити нашим експертам - 60 км. Я не думаю, що це та задача, яку при правильній організації не можна успішно виконати. Отже, вихід на адмінкордон Криму і перебиття коридору на півдні - це справді те, що потім тему Криму переведе з теорії в практику. Ми вже зараз бачимо, що завдяки використанню ударних безпілотників ситуація хоч і не так швидко, як хочеться, але все ж таки змінюються на краще".

Керівник Центру дослідження Росії підсумував, що про це не потрібно говорити, а треба діяти.