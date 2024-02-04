"Випадок емоційного зриву": дипломат Огризко прокоментував заяву президента Польщі Анджея Дуди про невпевненість у поверненні Криму до України
Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що це була емоційна обмовка, яка не повинна вплинути на дружні відносини між двома країнами. Він також розповів, як Україна може діяти, щоб повернути Крим
Про це дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко сказав у вечірньому етері Еспресо.
"Мені здається, тут типовий випадок емоційного якогось зриву, колись це називалося "ляпсус лінгве", тобто просто обмовка, щось десь не спрацювало. Він власне ж після того фактично сам себе дезавуював і сказав, що насправді Україна повинна перемагати й так далі. Мабуть, все-таки справді емоційний хід, емоційна помилка, яка не повинна впливати на відносини двох президентів двох країн", - пояснив дипломат.
А стосовно Криму Огризко заявив: "Від теперішньої точки на лівому березі (річки Дніпра на Херсонщині, - ред.) до адмінкордону з Кримом, якщо вірити нашим експертам - 60 км. Я не думаю, що це та задача, яку при правильній організації не можна успішно виконати. Отже, вихід на адмінкордон Криму і перебиття коридору на півдні - це справді те, що потім тему Криму переведе з теорії в практику. Ми вже зараз бачимо, що завдяки використанню ударних безпілотників ситуація хоч і не так швидко, як хочеться, але все ж таки змінюються на краще".
Керівник Центру дослідження Росії підсумував, що про це не потрібно говорити, а треба діяти.
- Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда висловив невпевненість у тому, що Україна здатна повернути під свій контроль окупований росіянами Кримський півострів.
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