Війська РФ підійшли на відстань у 6 км до Мирнограда на Донеччині, у місті залишаються близько 20 тис. людей, - МВА

Про це повідомив в. о. начальника Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк в ефірі "Радіо Свобода".

Він розповів, українці виїжджають із міста, але не так, як того потребує ситуація.

"Зараз лінія бойового зіткнення - приблизно за шість кілометрів від міста Мирнограда. Люди виїжджають, але не так швидко, жваво, як хотілось би, як того потребує ситуація. В першу чергу ми намагаємося організувати евакуацію дітей і людей похилого віку, яким важко самим себе обслуговувати, в яких є проблеми з пересуванням. Багато людей виїжджають самі все ж таки. Тому що постійно чути вибухи, постійно артилерійські обстріли, чути навіть на околицях громади", - сказав Третяк.

Виконувач обовʼязків очільника МВА підкреслив, що до кінця серпня планують вивезти усіх людей з Мирнограда.