Війська РФ підійшли на відстань у 6 км до Мирнограда на Донеччині, у місті залишаються близько 20 тис. людей, - МВА
У Мирнограді, що в Донецькій області, зараз залишаються близько 20 тис. цивільних громадян, коли за 6 км від міста перебувають російські війська
Про це повідомив в. о. начальника Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк в ефірі "Радіо Свобода".
Він розповів, українці виїжджають із міста, але не так, як того потребує ситуація.
"Зараз лінія бойового зіткнення - приблизно за шість кілометрів від міста Мирнограда. Люди виїжджають, але не так швидко, жваво, як хотілось би, як того потребує ситуація. В першу чергу ми намагаємося організувати евакуацію дітей і людей похилого віку, яким важко самим себе обслуговувати, в яких є проблеми з пересуванням. Багато людей виїжджають самі все ж таки. Тому що постійно чути вибухи, постійно артилерійські обстріли, чути навіть на околицях громади", - сказав Третяк.
Виконувач обовʼязків очільника МВА підкреслив, що до кінця серпня планують вивезти усіх людей з Мирнограда.
- 15 серпня стало відомо, що російські війська наблизилися майже впритул до Покровська Донецької області. Окупанти базуються трохи більше ніж за 10 км від околиць міста.
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