Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Військовий експерт Ступак припустив, скільки часу може тривати наступ ЗСУ в Курській області
Ексклюзив

Військовий експерт Ступак припустив, скільки часу може тривати наступ ЗСУ в Курській області

Віталій Бесараб
13 серпня, 2024 вiвторок
14:43
Війна з Росією ЗСУ

Військовий експерт Іван Ступак вважає, що підрозділи ЗСУ мають один тиждень або, ймовірно, трішки більше часу для просування вглиб території РФ

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Зараз росіяни намагаються частину сил та резервів забрати з інших фронтів й перекинути в Курську область. Зокрема, на тих ділянках фронту, де є надлишки таких сил та засобів. Робиться це неспішно через певну бюрократію або, ймовірно, через певну неузгодженість", - пояснив Ступак.

За словами експерта, ЗСУ поки що мають час для просування вглиб території РФ.

"Припускаю, що в нас є певний люфт часу, щоб зробити більше й просунутись далі вглиб території РФ, перш ніж росіяни повністю зберуться й підтягнуть свої сили та резерви. Зокрема, ймовірно, тиждень або трішки більше. Російські воєнкори визначають просування ЗСУ як незначне, і прогнозують, що ми не просунемось більше, ніж на 80-100 км. Аргументують це тим, що це дуже велика відстань, а відповідно складніша логістика й забезпечення військ. Втім, чекаємо й подивимось, як будуть розгортатись події. Поки що в нас є час, щоб просунутись якомога далі", - додав він.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто Збройні Сили України намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post написав, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі Курської області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck разом із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки в селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

У пʼятницю, 9 серпня, стало відомо, що терористи з ПВК Вагнера мають намір воювати за Росію в Курській області.

10 серпня президент України Володимир Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції

11 серпня партизанський рух "Атеш" повідомив про перекидання російської 810-ї бригади з Покровського напрямку (Донеччина) на Курщину. Перед цим згадана бригада окупантів діяла на Херсонщині.

12 серпня тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов відзвітував Путіну, що ЗСУ взяли під контроль 28 населених пунктів на Курщині. Натомість за підрахунками DeepState, їхня кількість становить 44.

Теги:
Україна
ЗСУ
наступ ЗСУ
Курськ
Читайте також:
Автор Світлана Кравченко
12 серпня, 2024 понедiлок
На хабарі $500 тис. затримали заступника голови Міненерго: йому загрожує до 12 років ув'язнення
ПВК Вагнер
Автор Влад Дідусь
9 серпня, 2024 п'ятниця
Вагнерівці заявили про бажання "відстояти інтереси Батьківщини" в Курській області
Акція Free Azov (метро "Звіринецька", Київ, 16 червня 2024 року)
Автор
11 серпня, 2024 неділя
ФСБ дала вказівку послабити тиск на українських полонених, - правозахисник Осечкін
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.13
    Купівля 41.13
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 44.9
    Продаж 45.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
13 серпня
15:20
МЗС України
У МЗС наголосили, що Україна не зацікавлена забирати територію Курщини, й назвали мету операції
15:19
Російські військові
У Вовчанську росіяни облаштовують нові точки евакуації для своїх підрозділів, - ОТУ "Харків"
15:16
Інтерсіті
В Укрзалізниці розповіли, яка функція застосунку для продажу квитків була найпопулярнішою за 2 роки 
15:08
Шейх Хасіна
Щодо колишньої прем'єр-міністерки Бангладеш почали розслідування через убивство чоловіка на протестах, - BBC
14:58
Девʼята робота Бенксі
При вході до Лондонського зоопарку зʼявився новий мурал Бенксі
14:42
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:34
Оновлено
поліція німеччина
Убивство в німецькому притулку для біженців: затримали 26-річного українця
14:25
Антон Красовський
Суд виніс вирок російському пропагандисту Красовському, який закликав убивати українських дітей
14:21
долар євро валюта обмін
ЄС надав Україні €4,2 млрд в межах програми Ukraine Facility: куди спрямують кошти
14:20
На фото: Олександр Педан
Отримував пропозиції: шоумен Педан розповів, чи має політичні амбіції 
14:02
OPINION
Андрій Яніцький
Як Орбан допоміг російським шпигунам
13:50
Литва посилює санкції на транзит до Калінінграда
У Литві викрили масштабну схему контрабанди товарів до РФ на майже €2 млн
13:50
єОселя
"єОселя": для українців до 25 років перший внесок зменшили до 10%
13:37
Андрій Пишний
Очільник НБУ розповів, коли планують затвердити обмеження переказів з картки на картку
13:24
Організував банду, планував вибити з місцевого підприємця $500 тис. і вбити його: жителя Донеччини підозрюють у розбої
13:23
фейк
"Війна закінчиться лише безумовною капітуляцією України": антиукраїнські наративи в західних медіа за 13 серпня
13:11
ВАКС
Справа ексзаступника міністра енергетики Хейла: ВАКС обрав запобіжні заходи ще двом фігурантам
13:06
Ексклюзив
Білорусь солдати
Наразі не фіксуємо переміщення техніки та підрозділів армії Білорусі, але напрямок залишається загрозливим, - ДПСУ
13:00
Уряд затвердив Нацплан дій з відновлюваної енергетики до 2030 року
12:52
Джиммі Кіммел
Чотириразовий ведучий "Оскара" Джиммі Кіммел відмовився проводити церемонію у 2025 році і пояснив чому
12:45
зустріч олімпійців на вокзалі в Києві
До Києва повернулися українські бронзові та срібні призери Олімпіади-2024
12:37
Правоохоронці трьох країн викрили шахрайський колцентр з мільйонними оборотами: серед заарештованих - українці
12:26
Державний кордон
На Сумщині ввели обмеження на переміщення громадян у прикордонній 20-кілометровій зоні
12:23
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Путін не схвалює наступний президентський термін Лукашенка, - білоруський громадський діяч Бульба
12:18
Київ, Майдан Незалежності
Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 14 серпня
12:04
OPINION
Володимир Горбач
Путін хоче переговорів про Україну без України
11:53
Борошно
У межах програми Grain from Ukraine до Гази доставили 1 тис. тонн борошна
11:52
Додаток "Дія"
Витяг про несудимість: у Дії спростили подання документів на єВідновлення
11:36
Київські митники передали "Азову" вилучені російські автозапчастини вартістю 5,7 млн грн
11:33
"Мегалополіс"
Вийшов український трейлер нового фільму Френсіса Копполи "Мегалополіс"
11:33
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 серпня: скільки коштують долар і євро
11:18
Ексклюзив
Наступ розвивається на чотирьох напрямках: Згурець назвав концепцію операції на Курщині
11:17
З окупованих територій вдалося повернути шістьох українських дітей
11:16
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зв'язки Росії з Іраном стають дедалі міцнішими, а Україна контролює вже 1000 кв км на Курщині. Акценти світових ЗМІ 13 серпня
11:07
Конгресмени США зустрілися з керівниками САП і НАБУ
11:00
аеродроми окупованого Криму
У ВМС розповіли, скільки аеродромів наразі використовує Росія у Криму
10:57
Підпалював авто військових та готував замах на українського офіцера: 20-річному киянину оголосили підозру
10:39
Ніколас Мадуро
У США заявили, що не пропонували жодних амністій для Мадуро після виборів у Венесуелі
10:35
Айзек Гейз
Сім'я співака Айзека Гейза вимагає від Трампа $3 млн за використання пісні під час передвиборчих заходів
10:28
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
У Білому домі припустили, що Іран може атакувати Ізраїль "найближчими днями"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV