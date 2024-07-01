Військовий суд РФ заочно засудив українського журналіста Дмитра Гордона до 14 років тюрми
Військовий суд РФ заочно засудив українського журналіста Дмитра Гордона до 14 років за заклики завдати ядерного удару по Росії
Про це повідомляє пропагандистська держінформагенція Росії ТАСС.
Зазначається, що військовий суд заочно засудив Гордона, який в Росії внесений до реєстру терористів та екстремістів, до 14 років за заклики завдати ядерного удару по РФ.
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