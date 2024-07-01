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Військовий суд РФ заочно засудив українського журналіста Дмитра Гордона до 14 років тюрми

1 липня, 2024 понедiлок
16:51
Війна з Росією Дмитро Гордон

Військовий суд РФ заочно засудив українського журналіста Дмитра Гордона до 14 років за заклики завдати ядерного удару по Росії

Зміст

Про це повідомляє пропагандистська держінформагенція Росії ТАСС.

Зазначається, що військовий суд заочно засудив Гордона, який в Росії внесений до реєстру терористів та екстремістів, до 14 років за заклики завдати ядерного удару по РФ.

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Теги:
Україна
Росія
журналісти
Дмитро Гордон
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