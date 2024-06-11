Виправдовування агресії РФ та шахрайство: екснардепа Святаша заочно засудили до 12 років тюрми

Про це інформує Київська міська прокуратура.

Вказано, що прокурори довели, що нардеп IV-VIII скликань упродовж 2022 року публікував на своїй facebook-сторінці дописи, у яких просував наративи про нібито відсутність збройної агресії РФ проти України. Також він закликав мешканців тимчасово окупованих територій погоджуватись на співпрацю з окупантами.

Крім того, упродовж 2008-2014 років Святаш був бенефіціаром групи підприємств, які займалися складанням та продажем автомобілів з Росії. У 2008 році, прикриваючись фінансовою кризою, він оформив у банку кредитну лінію на понад 50 млн доларів та не повернув загалом майже 2,2 млрд гривень.

"Вироком Печерського районного суду м. Києва екснардепа визнано винним та засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Судовий розгляд відбувався у порядку in absentia за відсутності обвинуваченого, але за участю захисника за договором з обвинуваченим", - додали у прокуратурі.

З 2019 року Святаш перебуває на території Росії.

Що відомо про Святаша

За президентства Януковича Святаш був одним з найвпливовіших та найзаможніших регіоналів Харківщини. У різні роки Дмитро Святаш був директором та почесним президентом українсько-латвійської корпорації ТОВ "Автоінвестстрой" (АІС), яке займалося імпортом автомобілів.

13 серпня 2022 року прокуратура передала в АРМА майно соратника Віктора Януковича та колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Дмитра Святаша на суму понад 600 млн грн.

22 грудня тогоріч колишньому народному депутату Дмитру Святашу повідомили про підозру та оголосили у розшук після закликів українцям отримувати паспорти Росії.

11 травня 2023 року Служба безпеки повідомила про підозру трьом колишнім нардепам від Партії регіонів - Олегу Царьову, Дмитру Святашу та Ігорю Маркову. Вони підтримали та виправдовували вторгнення Росії на територію України.

16 серпня 2023 року стало відомо, що Святаша судитимуть за заклики до зміни меж території України, легалізацію майна та фінансове шахрайство.