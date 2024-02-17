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Ексклюзив

Я щось не бачив жодного указу про призначення звільнених генералів на якусь іншу роботу, - Безсмертний

17 лютого, 2024 субота
17:05
Війна з Росією Роман Безсмертний

Роман Безсмертний, український політик і дипломат, в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському висловив думку, що той, хто наштовхнув Верховного Головнокомандувача на дії щодо зміни військового керівництва, зробив небезпечний крок для президента України

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Тепер щодо заміни, у цій ситуації дуже показовим є не те, що вже зроблено, а що не зроблено. Зверніть увагу на те, що звільнено цілий ряд дуже досвідчених офіцерів, вищих офіцерів, які фактично від капітана до генерала, починаючи з 2014 року, пройшли цю війну. Тобто це унікальний досвід, унікальні знання, це професіонали вищого ґатунку, але я щось не бачив жодного указу про їх призначення на якусь іншу роботу. Я вже казав комусь, що навіть диктатор Сталін міняв Малиновського на Жукова, Жукова на Тимошенко, Тимошенко на Рокосовського, бо розумів, наскільки неоціненний досвід несуть ці люди", - підкреслив дипломат.

На його думку, очевидно, що в цих кадрових змінах є інша річ, яка не розголошується. Але пан Роман має своє розуміння, що насправді відбулося.

"І до моменту, поки я не побачу указ президента, який би дав можливість переконатися, що унікальний, колосальний потенціал цієї плеяди вищих офіцерів буде служити й далі Україні, в мене буде внутрішня тривога з цими рішеннями. Я зараз кажу не про Сирського, не про тих, хто призначений, це табу для мене. Не хочу я чіпати цих людей. А якщо ці вищі офіцери ще опиняться десь в структурах НАТО, для мене це буде не тільки розуміння того, що нам зараз говорять і говорили, це неправда, а й дуже серйозна тривога стосовно подальшого розвитку подій", - зауважив Роман Безсмертний.

У політика немає сумніву у тому, що й Олександр Сирський, і вся плеяда тих, хто прийшов, це такі ж підготовлені офіцери, які пройшли через великі бої, тактичні та стратегічні кроки цієї війни.

"Той, хто наштовхнув Верховного Головнокомандувача на подібні дії, залишив без відповідей питання: де буде працювати далі Залужний, як буде використовуватись його потенціал? Де буде працювати Шаптала (колишній начальник Генштабу Сергій Шаптала) і як буде використовуватись його потенціал? Де буде працювати Наєв (колишній командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв) і як буде використовуватися його потенціал? Той насправді зробив дуже небезпечний для Верховного Головнокомандувача крок", - зазначив Безсмертний.

Пан Роман резюмував, що в історії траплялися такі випадки, але лідери держав завжди берегли, як золото, геніальних, унікальних офіцерів вищого ґатунку, бо прекрасно розуміли, що такий кадровий потенціал в аудиторіях певним речам  не навчають.

Звільнення Залужного: що відомо

29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте речник президента України Сергій Никифоров заперечив це.

Водночас в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.

1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що могло свідчити про його небажання залишати посаду.

3 лютого у The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писали, що уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

8 лютого Зеленський усе ж таки звільнив Залужного й призначив на його місце Олександра Сирського.

Теги:
Суспільство
Україна
військові
ЗСУ
Сергій Наєв
Валерій Залужний
Олександр Сирський
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