"Якщо Трамп хоче бути успішним у досягненні миру, ці санкції необхідні": Маркарова про обіцянку глави США ввести жорсткі обмеження проти РФ

Про це вона сказала в інтервʼю LB.ua.

Так, пані дипломат прокоментувала ймовірність запровадження Трампом санкцій і тарифів проти Москви, якщо упродовж 50 днів та не досягне мирного врегулювання в Україні.

"Чи це буде через 50 днів, чи це буде через 10 днів, ми постійно говоримо про те, що, якщо президент Трамп хоче бути успішним у досягненні миру, а ми його палко підтримуємо в цьому, якщо ми хочемо, щоб Росія по-справжньому провела з нами перемовини, ці санкції необхідні. Нам потрібно показати США, що санкції потрібні якомога швидше і зброя нам потрібна якомога швидше. Це переконає Російську Федерацію, агресора, країну-терориста, що вони не можуть пересидіти, перечекати і зрештою перемогти у своїх агресивних діях", – заявила Маркарова.

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Вона також підкреслила, що пріоритетом Києва є збільшення санкції проти РФ, повні секторальні санкції проти всіх її банків.

"Це — дуже важлива санкційна дія, яка не тільки зупинить Росію, але й не дозволить тим, хто зараз купує і продає багато чого Росії — а це й Індія, й Китай, й інші — наражати свої банківські системи на небезпеку. Це повні санкції щодо нафти і газу, які є джерела доходу для російського бюджету. І дуже є багато речей, де ми над цим працюємо. Двопартійний законопроєкт в сенаті і в конгресі, в палаті, щодо цього має величезну підтримку. 85 сенаторів є ко-спонсорами цього", – акцентувала пані посол.

Що передувало

14 липня Дональд Трамп заявив, що запровадить вторинні мита для РФ, які можуть сягнути 100%, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто мирної угоди з Україною.

Натомість заступник голови ради безпеки Російської Федерації та колишній президент Росії Дмітрій Медведєв назвав заяву Трампа про 50-денний термін для Росії на укладання мирної угоди з Україною "декоративним ультиматумом".

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем порадив Путіну зателефонувати верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї, якщо йому цікаво, що станеться на 51-й день після невиконання умов Трампа щодо війни в Україні.