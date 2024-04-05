Зараз потрібно не півмільйона людей: Шмигаль пообіцяв, що мобілізація буде м'якшою

Про це він заявив в інтерв'ю ERR.

Відповідаючи на питання стосовно мобілізації 500 тисяч українців, Шмигаль запевнив, що він спільно з президентом України Володимиром Зеленським наразі контролює ситуацію, і що наразі така кількість мобілізованих не потрібна.

"Ми змінили головнокомандувача, він провів аудит Сил оборони, почалися ротації на лінії фронту - вперше після початку повномасштабної агресії.

Ми розуміємо, що зараз потрібно не так багато людей, тому мобілізація буде набагато м'якшою", - пояснив він.

Український прем'єр висловив сподівання, що впродовж року усі необхідні завдання з мобілізації українців будуть виконані.

"У нас є нові бригади - вони вже укомплектовані людьми, але ми чекаємо на обладнання, військову техніку та боєприпаси від партнерів. Коли все це прибуде, нові бригади будуть укомплектовані - і ми суттєво збільшимо нашу бойову міць", - підсумував Шмигаль.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.