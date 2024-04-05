Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Зараз потрібно не півмільйона людей: Шмигаль пообіцяв, що мобілізація буде м'якшою

Зараз потрібно не півмільйона людей: Шмигаль пообіцяв, що мобілізація буде м'якшою

5 квітня, 2024 п'ятниця
16:18
Війна з Росією Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що початкові плани про мобілізацію 500 тис. чоловік виявились дещо перебільшеними, натомість вона буде "набагато м’якшою"

Про це він заявив в інтерв'ю ERR.

Відповідаючи на питання стосовно мобілізації 500 тисяч українців, Шмигаль запевнив, що він спільно з президентом України Володимиром Зеленським наразі контролює ситуацію, і що наразі така кількість мобілізованих не потрібна.

"Ми змінили головнокомандувача, він провів аудит Сил оборони, почалися ротації на лінії фронту - вперше після початку повномасштабної агресії. 
Ми розуміємо, що зараз потрібно не так багато людей, тому мобілізація буде набагато м'якшою", - пояснив він.

Український прем'єр висловив сподівання, що впродовж року усі необхідні завдання з мобілізації українців будуть виконані. 

"У нас є нові бригади - вони вже укомплектовані людьми, але ми чекаємо на обладнання, військову техніку та боєприпаси від партнерів. Коли все це прибуде, нові бригади будуть укомплектовані - і ми суттєво збільшимо нашу бойову міць", - підсумував Шмигаль.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей. 

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Теги:
Україна
Росія
мобілізація
Денис Шмигаль
Читайте також:
льон
2 квітня, 2024 вiвторок
Насіння льону: Чим корисне, як його правильно їсти і кому не варто
ЗСУ, мобілізація
4 квітня, 2024 четвер
Що означає скасування статусу "обмежено придатний": пояснення Міноборони
Карта. Терни-Бахмут_березень_0204
4 квітня, 2024 четвер
Ворог планує посилити наступ, у планах - окупувати лівобережжя України: військовослужбовець ЗСУ Тимочко про ситуацію на фронті
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.81
    Купівля 38.81
    Продаж 39.34
  • EUR
    Купівля 42.1
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
5 квітня
17:53
Казино
Гетманцев пояснив, чому Рада має намір ліквідувати комісію з азартних ігор
17:45
Леонід Кучма
Кучма про війну з РФ і можливість перемир'я: "У нас не бокс, на нас напав божевільний озвірілий маніяк"
17:38
Катрін Якобсдоттір
Прем'єрка Ісландії Якобсдоттір оголосила про відставку
17:26
обстріл Запоріжжя
Росія обстріляла Запоріжжя: пошкоджено багатоповерхівки, є загиблі та поранені
17:14
Олександр Усик
"Україна - не Росія": Усик під час підготовки до бою читає книжку Кучми
17:13
Ексклюзив
Це асиметричний засіб ППО: Defence Express про нічну атаку військових аеродромів РФ
17:03
Олег Синєгубов
Синєгубов заявив, що РФ перейшла до тактики обстрілу "двома хвилями": що це значить
17:01
Біллі Айліш
Співачка Біллі Айліш додала 111 млн підписників в Instagram до списку близьких друзів
17:00
ПВК Вагнера
РФ вербує українців на ТОТ до загонів ПВК Вагнера в Африці, - Спротив
16:58
Південна Корея
Росія викликала посла Південної Кореї через погіршення відносин у зв'язку з "недружніми" санкціями
16:49
Ексклюзив
Володимир Путін
"Замість територій - вступ до НАТО": дипломат Осипенко про те, як Росія намагається посадити Україну за стіл перемовин
16:43
Оновлено
Маріуполь
Німеччина перевірить інформацію про нібито співпрацю її компаній із РФ в окупованому Маріуполі
16:38
хімічна атака
Використання стало системним: росіяни за місяць 371 раз атакували українських військових хімзброєю
16:32
путін
Єврокомісар з юстиції Рейндерс сподівається, що спецтрибунал для Путіна буде створений до кінця 2024 року
16:29
фейк
"На Харківщині воїни ТрО побили жінку": росіяни вигадали новий фейк
16:25
Оксана Линів
Диригентка Линів вважає, що Україні потрібно не боротися з Чайковським, а наголошувати на його українськості
16:19
Юлія Лапутіна
Колишня очільниця Мінветеранів Лапутіна заявила, що мобілізувалася до СБУ
16:07
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Зрив мобілізації через Telegram. Як росіяни намацали слабке місце через небажання Зеленського брати відповідальність за армію?
16:05
СБУ оголосила підозру в держзраді пропагандисту з телеканалів Медведчука
16:02
Ексклюзив
вибори у Словаччині
Інтрига зберігається: політексперт Герасимчук оцінив шанси кандидатів у президенти Словаччини перед другим туром виборів
15:48
Ілля Вітюк
Голова департаменту кібербезпеки СБУ Вітюк прокоментував вартість задекларованої квартири його дружини
15:37
уряд Норвегії, Норвегія
Норвегія оприлюднила новий довгостроковий оборонний план на тлі війни в Україні
15:30
На фото: Дені Вільнев
Режисер "Дюни" Дені Вільнев зніме фільм про ядерну війну 
15:27
на фото польські військові
Польща виділяє понад $215 млн на захист східного кордону
15:26
Ексклюзив
Київський міський пологовий будинок 2
Новий керівник Київського пологового будинку №2 відреагував на звинувачення колективу
15:07
Путін стріляє з гвинтівки. Скрін з RT
Росія використовувала італійське обладнання для озброєння спецпідрозділів
15:06
Оновлено
Унаслідок нічного удару РФ по Покровську знищено офіс "Лікарів без кордонів"
15:05
Аналітика
вибори у Туреччині
Перемога опозиції в Туреччині: що означає поразка партії Ердогана
15:03
Російські військові
РФ почала мобілізовувати заробітчан із Середньої Азії після теракту в Підмосков'ї, - Спротив
14:57
DOK-ING MV-4
В Україні випробували нову машину для розмінування. У чому її особливість
14:54
На фото: Євгеній Тімохін
Українець Євгеній Тімохін створить номер для Азербайджану на Євробаченні-2024
14:42
військовий квиток, мобілізація
Україна планує запустити "смарт-мобілізацію": у Міноборони розкрили деталі
14:38
на фото Володимир Зеленський біля телефону
Альперін, Єрімічук та інші: Зеленський увів у дію санкції РНБО щодо 7 бізнесменів і 86 компаній
14:38
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:21
Шереф Малкоч
Турецький омбудсмен має намір відвідати українських полонених у Росії
14:20
Український маркетинг-форум 2024
Живучий бізнес: 17-й Український маркетинг-форум пройде 17-18 квітня
14:01
OPINION
Орест Сохар
​"Правосуддя з дисконтом": Як Трамп в останній момент уникнув конфіскації активів
13:56
Джо Байден
"Якщо ви хочете Третьої світової, голосуйте за Байдена": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 5 квітня
13:32
оркі росіяни полон
Нацгвардійці взяли в полон росіянина-морпіха, який приїхав штурмувати українські позиції на мопеді
13:30
ЗСУ, мобілізація
Гравців ФК "Кривбас" бронюватимуть від мобілізації
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV