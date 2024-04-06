Завтра французьких солдатів в Україні не буде, - нардеп Чернєв про заяви Макрона

Про це він заявив у інтерв'ю Еспресо.

На запитання, чи є заява президента Франції Емманюеля Макрона політичним ходом і чи матиме наслідки у майбутньому, нардеп сказав: "Я думаю, що зарано надавати оцінку. Дійсно, у президента Макрона багато ідей, ініціатив за останні роки, ми бачили, що не всі вони доходять до практичної реалізації, але дуже важливо те, що взагалі почалися такі розмови, взагалі підняли на рівень дискусії це питання, яке в принципі не розглядалося ще рік тому: як це так ми будемо посилати свої війська в Україну".

Чернєв наголошує, що можливе прийняття рішення щодо надання військової допомоги саме регулярною армією Франції змінить підходи цієї війни.

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"Добре, що це почалося і ця дискусія, я ж кажу, ще далека від її практичної реалізації. Звісно, що в тому числі Макрон це використовує для внутрішнього свого просування і всередині країни, і як лідера (заявка на лідерство в Європі). Тому що зараз Німеччина втратила своє лідерство після того, як пішла Меркель. Британія наче й не дуже в Європі, тому що вона вийшла з ЄС і в неї інші інтереси. Тут Макрон намагається все ж таки взяти лідерство всередині Європи в тому числі й ось такими заявами. Дуже показово, що деякі країни відреагували, що вони не виключають також такого розвитку подій і такого роду допомоги для України. Але знову ж таки, не будемо обманюватися - завтра французьких солдатів в Україні не буде", - підсумував заступник голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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Що передувало

Віцепрезидент держдуми РФ пригрозив Парижу ядерним ударом. Макрон заявив, що здивований такою "нервозністю та нестриманістю російських посадовців".

Президент Франції Емманюель Макрон 23 березня заявив, що кожен, хто думає, що Росія зупиниться на тимчасово окупованому Донбасі та Криму, помиляється.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 2 квітня зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери підтвердили підтримку боротьби України за свободу проти агресії РФ.