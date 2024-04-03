Блінкен і Макрон підтвердили підтримку боротьби України за свободу проти агресії РФ
Державний секретар США Ентоні Блінкен 2 квітня зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери підтвердили підтримку боротьби України за свободу проти агресії РФ
Про це повідомляє прессекретар Держдепу США Метью Міллер.
"Державний секретар Ентоні Блінкен сьогодні зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Держсекретар Блінкен і президент Макрон підтвердили рішучу підтримку боротьби України за свободу проти агресії Росії", - йдеться у повідомленні.
Лідери також погодилися з важливістю запобігання розширенню конфлікту в Газі, включаючи уникнення ескалації в Лівані.
Блінкен і Макрон обговорили виклики з боку Китаю та зусилля щодо зміцнення глобальної продовольчої безпеки шляхом координації Бачення адаптованих культур і ґрунтів (VACS).
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