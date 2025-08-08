Зупинити російсько-українську війну неможливо, - Портников
Російсько-українській війні можна було запобігти, утім зупинити цю війну вже неможливо
Про це в етері Еспресо заявив журналіст Віталій Портников.
"Ніяких реальних домовленостей щодо припинення російсько-української війни в осяжному майбутньому не може бути. Єдине, що може бути в якійсь перспективі, це перемирʼя. Що означатиме, до прикладу, повітряне перемирʼя. У Росії вважатимуть, що вони вже все, що хотіли, знищили, а повітряний терор цивільного населення можна й відкласти. Або може бути перемирʼя на лінії зіткнення військ, але при цьому Україна буде продовжувати вважати, що Росія окупувала її території, а у Кремлі будуть вважати, що Україна контролює території, які є конституційною частиною РФ. Це перемирʼя буде вагітне ще більшою війною в будь-який час. Або в час, коли Трамп буде президентом США, або коли він залишить Білий дім", - пояснив Портников.
Журналіст припустив, що тимчасове зупинення війни цілком імовірне, утім говорити про повне завершення російсько-української війни не доводиться.
"Сьогодні обʼєктивно не існує підстав, що ситуація буде розвиватись в іншому напрямку. Ні, їх не існує. Жодних обʼєктивних підстав вважати, що російсько-українська війна може закінчитись, не існує. Цій війні можна було запобігти. Якщо вона розпочалась, то її зупинити неможливо. Що ж тоді можна зробити? Можна призупинити, можна готуватись до нової війни шляхом перетворення країни на фортецю, інтенсивної роботи ВПК, ліквідації соціальних можливостей держави як таких і переведення всіх коштів на армію і військово-промисловий комплекс, створення умов для більш ефективної мобілізації. Тобто, перевести країну на воєнні рейки, яка ніколи з них не зійде. Призупинення війни може бути. Коли саме - мені невідомо", - наголосив він.
У середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Їхній діалог тривав близько трьох годин. За словами глави Білого дому, переговори були продуктивними.
- Цього ж дня президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп провели телефонну розмову, до якої долучилися також європейські лідери.
- Згодом Трамп на брифінгу заявив про високі шанси на проведення зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним найближчім часом
- 7 серпня Зеленський провів розмови з Мерцом, Макроном і фон дер Ляєн щодо мирного процесу.
- Натомість NYP пише: президент США проведе перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо останній погодиться на зустріч із Володимиром Зеленським.
- За інформацією видання Axios, яку згодом підтвердив Володимир Зеленський, спецпредставник президента США Стів Віткофф проведе відеоконференцію. До неї долучаться високопосадовці України, Франції, Німеччини, Великої Британії, Фінляндії та Італії. Під час розмови Віткофф розповість про свою зустріч з Володимиром Путіним, що відбулася 6 серпня, та обговорить подальші кроки.
- Згодом Володимир Зеленський повідомив, що розмова відбулася і її домовились продовжити наступного дня.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч із президентом України Володимиром Зеленським не є обов’язковою умовою для перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним.
