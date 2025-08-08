Зупинити російсько-українську війну неможливо, - Портников

Про це в етері Еспресо заявив журналіст Віталій Портников.

"Ніяких реальних домовленостей щодо припинення російсько-української війни в осяжному майбутньому не може бути. Єдине, що може бути в якійсь перспективі, це перемирʼя. Що означатиме, до прикладу, повітряне перемирʼя. У Росії вважатимуть, що вони вже все, що хотіли, знищили, а повітряний терор цивільного населення можна й відкласти. Або може бути перемирʼя на лінії зіткнення військ, але при цьому Україна буде продовжувати вважати, що Росія окупувала її території, а у Кремлі будуть вважати, що Україна контролює території, які є конституційною частиною РФ. Це перемирʼя буде вагітне ще більшою війною в будь-який час. Або в час, коли Трамп буде президентом США, або коли він залишить Білий дім", - пояснив Портников.

Журналіст припустив, що тимчасове зупинення війни цілком імовірне, утім говорити про повне завершення російсько-української війни не доводиться.

"Сьогодні обʼєктивно не існує підстав, що ситуація буде розвиватись в іншому напрямку. Ні, їх не існує. Жодних обʼєктивних підстав вважати, що російсько-українська війна може закінчитись, не існує. Цій війні можна було запобігти. Якщо вона розпочалась, то її зупинити неможливо. Що ж тоді можна зробити? Можна призупинити, можна готуватись до нової війни шляхом перетворення країни на фортецю, інтенсивної роботи ВПК, ліквідації соціальних можливостей держави як таких і переведення всіх коштів на армію і військово-промисловий комплекс, створення умов для більш ефективної мобілізації. Тобто, перевести країну на воєнні рейки, яка ніколи з них не зійде. Призупинення війни може бути. Коли саме - мені невідомо", - наголосив він.