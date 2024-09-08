"Звичайного занепокоєння Заходу буде вже замало": політолог Магда про постачання ракет Ірану до Росії

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Іран та Північна Корея передають Росії балістичні ракети. Це ракети малої та середньої дальності, але це не має принципового значення. Натомість Захід повинен не просто обурено надувати щоки й говорити про ескалацію, а дієво допомагати Україні. Бо Україна сьогодні бореться не тільки за своє існування, а захищає світ від цього тотального зла. Наша країна сьогодні є вістрям у боротьбі добра й зла. Гадаю, що цю ситуацію треба використовувати й говорити про неї", - пояснив Магда.

За словами політолога, Україна має більше проводити комунікацій на Заході на різних рівнях.

"Після передачі Іраном ракет Росії, ми маємо розширити фронт комунікації. Це має бути комунікація на експертному, ветеранському, журналістському, депутатському рівнях і т.д. Інакше нам буде важко. Треба розуміти, що сама політична система Заходу працює в умовах, коли немає результату лише на особистісному контакті, особливо при наближенні виборів. Нас же очікує важка зима", - додав він.