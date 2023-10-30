Військовий експерт Черник назвав головну причину заяви Шойгу про переговори

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"В Росії дійшли висновку, що стратегічної мети на цьому етапі війни вони не досягли. Зокрема, ліквідувати українську державність й повернути повністю Україну вони не можуть. Саме тому для пропагандистських цілей вони і оголосили вхід так званих ЛНР та ДНР до складу РФ", - пояснив Черник.

Експерт пояснив, чому у РФ заговорили про переговори та мир.

"Зараз вони ставлять конкретне завдання мінімум - вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Сьогодні Авдіївка та Бахмут є прямими перепонами до реалізації цих завдань для них. Для Путіна потрібні хоч якісь перемоги до весни. Вони знайдуть пояснення атакам по Києву та інших напрямках як відволікаючий маневр. Саме в такому ракурсі й треба дивитись на те, чому Шойгу почав говорити про переговори та мир. Адже вони вважають, що їм вистачить сил та засобів, щоб захопити повністю Донеччину та Луганщину, і вони вже перевіряють світ, чи може тема миру бути сприйнята. Такий сценарій дуже небезпечний для України", - додав він.