Визначено максимальну суму компенсації, яку можуть отримати постраждалі від прориву дамби в Краматорську
Постраждалі від прориву дамби в Краматорську можуть отримати до 50 тисяч гривень компенсації. Також міжнародні організації допоможуть їм із ремонтом житла
Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.
"Мешканці нашої громади, домогосподарства яких пошкоджено внаслідок підтоплення 04.04.2023, можуть отримати одноразову матеріальну допомогу. Розмір допомоги визначається комісією та може становити від 5 до 50 тисяч гривень", - написав він.
Заяви можна подавати з 7 квітня. Для цього потрібно надати документи, затверджені в переліку.
"Окрім фінансової допомоги з міського бюджету, постраждалі отримуватимуть допомогу від міжнародних гуманітарних організацій, взаємодію з якими налагоджено міською та обласною військовими адміністраціями", - зазначив Гончаренко.
- МОЗ запровадить посилений лабораторний контроль якості води в районі, де відбувся прорив дамби.
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