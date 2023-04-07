Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

"Мешканці нашої громади, домогосподарства яких пошкоджено внаслідок підтоплення 04.04.2023, можуть отримати одноразову матеріальну допомогу. Розмір допомоги визначається комісією та може становити від 5 до 50 тисяч гривень", - написав він.

Заяви можна подавати з 7 квітня. Для цього потрібно надати документи, затверджені в переліку.

"Окрім фінансової допомоги з міського бюджету, постраждалі отримуватимуть допомогу від міжнародних гуманітарних організацій, взаємодію з якими налагоджено міською та обласною військовими адміністраціями", - зазначив Гончаренко.