Про це повідомляє губернатор Бєлгородщини Гладков.

Жителі Бєлгорода повідомляють, що в районі 23:40 вівторка, 23 травня, у місті прогримів дуже сильний вибух.

"У Бєлгороді на проїжджу частину з БПЛА скинуто вибуховий пристрій. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Є ушкодження легкового автомобіля", - пише губернатор

У місцевій владі запевнили, що вибухотехніки та оперативні служби працюють на місці.