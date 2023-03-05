Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"



"На жаль, які відомо влада розбещує людей. Зараз влада намагається створити з НАБУ репресивний орган, що буде працювати за вказівками з Офісу президента, або ж кабінету, який просуває таку неоднозначну кандидатуру на очільника НАБУ. Такі дії влади є прямим втручанням у діяльність антикорупційних органів країни", - пояснила Фріз.



Народна депутатка наголосила, що реформа антикорупційної системи є важливим етапом для вступу України до ЄС



"Я хочу наголосити, що питання боротьби з корупцією є одним із пріоритетних для України на шляху до ЄС та НАТО. Тому, якщо влада буде порушувати питання незалежності антикорупційних органів, то це поставить крапку на нашій євроінтеграції", - пояснила Фріз.



У суботу, 4 березня, комісія НАБУ відібрала три кандидати для подання Кабінету Міністрів України