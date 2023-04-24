"Власна думка, а не позиція країни": Китай про заяву посла у Франції щодо суверенітету пострадянських держав
Посольство Китаю у Франції у понеділок, 24 квітня, прокоментувало заяву посла Лу Шайе про суверенітет пострадянських держав та заявило, що це його "власна думка", а не позиція країни
Про це йдеться у заяві установи.
"Зауваження посла Лу Шайе щодо України було не політичною заявою, а вираженням особистих поглядів під час теледебатів. Їх не слід інтерпретувати надмірно. Позиція Китаю з відповідних питань не змінилася", - йдеться у повідомленні.
Китай зазначає, що підтримує суверенітет всіх країн та дотримується статуту ООН. КНР також наголошує, що була однією з перших держав, що почала співпрацю з пострадянськими країнами після розпаду СРСР.
"Китайська сторона поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн і підтримує цілі та принципи Статуту ООН. Після розпаду Радянського Союзу Китай був однією з перших держав, яка встановила дипломатичні відносини з цими країнами. І Китай завжди працював над розвитком двосторонніх відносин дружби та співпраці з ними на основі принципів взаємної поваги та рівноправності. Китайська сторона поважає статус суверенних країн, що виникли після розпаду Радянського Союзу", - зазначено у заяві.
Посольство нагадало, що Китай "готовий продовжувати співпрацю з міжнародною спільнотою", щоб зробити власний внесок у політичне врегулювання війни в Україні.
- 22 квітня стало відомо, що міністерство закордонних справ Естонії викличе посла Китаю на тлі заяв іншого китайського дипломата про суверенітет пострадянських країн.
- 23 квітня повідомлялося, що Франція заявила про свою "повну солідарність" щодо суверенітету колишніх радянських республік після заяви посла КНР.
- Радник Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що всі пострадянські країни, окрім Росії, мають чіткий суверенний статус.
- Посольство КНР у Франції видалило стенограму інтерв'ю Лу Шає, який поставив під сумнів суверенітет республік, які входили до Радянського Союзу.
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