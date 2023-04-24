Про це йдеться у заяві установи.

"Зауваження посла Лу Шайе щодо України було не політичною заявою, а вираженням особистих поглядів під час теледебатів. Їх не слід інтерпретувати надмірно. Позиція Китаю з відповідних питань не змінилася", - йдеться у повідомленні.

Китай зазначає, що підтримує суверенітет всіх країн та дотримується статуту ООН. КНР також наголошує, що була однією з перших держав, що почала співпрацю з пострадянськими країнами після розпаду СРСР.

"Китайська сторона поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн і підтримує цілі та принципи Статуту ООН. Після розпаду Радянського Союзу Китай був однією з перших держав, яка встановила дипломатичні відносини з цими країнами. І Китай завжди працював над розвитком двосторонніх відносин дружби та співпраці з ними на основі принципів взаємної поваги та рівноправності. Китайська сторона поважає статус суверенних країн, що виникли після розпаду Радянського Союзу", - зазначено у заяві.

Посольство нагадало, що Китай "готовий продовжувати співпрацю з міжнародною спільнотою", щоб зробити власний внесок у політичне врегулювання війни в Україні.