Внаслідок операції ЗСУ в Сєверодонецьку ворог втратив будь-який наступальний потенціал, - боєць "Легіону Свободи" Назаренко
Заступник комбата "Легіону Свободи" Володимир Назаренко розповів, що внаслідок дій ЗСУ в Сєверодонецьку ворог втратив будь-який наступальний піхотний потенціал
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Ситуація на Луганщині стабільно напружена. Ворог просто скаженіє і обстрілює наші території з усього, що тільки можна. Очевидним для мене стало те, що після операції ЗСУ в Сєверодонецьку ворог втратив будь-який живий наступальний потенціал. Вони використовують свою піхоту, як одноразову. Ми помітили це в останні дні оборони Сєверодонецька, коли в них був дуже великий брак піхоти. Вони компенсують це тим, що обстрілюють наші позиції і цивільні міста з авіації", - розповів Назаренко.
Назаренко додав, що свої невдачі ворог намагається компенсувати обстрілами українських міст.
"Інформація про обстріли Києва та інших міст України дуже обурює наших бійців і ми ще більше хочемо вбивати цих орків. Ми хочемо помститись їм за кожну сльозину і кожне життя. Ми прекрасно розуміємо, що орки - не воїни. Вони навіть не вступають в прямий бій з нашими бійцями. Тому і використовують тактику випаленої землі", - додав Назаренко.
- Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що вночі на 24 червня ЗСУ залишили частину промзони Сєверодонецька.
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- 24 червня за повідомленням Генштабу ЗСУ: Бойові дії за Сєверодонецьк і Мирну Долину тривають.
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