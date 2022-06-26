Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Ситуація на Луганщині стабільно напружена. Ворог просто скаженіє і обстрілює наші території з усього, що тільки можна. Очевидним для мене стало те, що після операції ЗСУ в Сєверодонецьку ворог втратив будь-який живий наступальний потенціал. Вони використовують свою піхоту, як одноразову. Ми помітили це в останні дні оборони Сєверодонецька, коли в них був дуже великий брак піхоти. Вони компенсують це тим, що обстрілюють наші позиції і цивільні міста з авіації", - розповів Назаренко.

Назаренко додав, що свої невдачі ворог намагається компенсувати обстрілами українських міст.

"Інформація про обстріли Києва та інших міст України дуже обурює наших бійців і ми ще більше хочемо вбивати цих орків. Ми хочемо помститись їм за кожну сльозину і кожне життя. Ми прекрасно розуміємо, що орки - не воїни. Вони навіть не вступають в прямий бій з нашими бійцями. Тому і використовують тактику випаленої землі", - додав Назаренко.

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що вночі на 24 червня ЗСУ залишили частину промзони Сєверодонецька.

24 червня керівник військової адміністрації Гірської громади Олексій Бабченко також повідомив, що російські загарбники зайшли з двох сторін: одна частина ворожих сил вийшла на тил, а саме населені пункти Мирна Долина, Підлісне, Лоскутівка, інша частина з напрямку Гірського та Золотого.

На брифінгу 24 червня речник Міноборони України Олександр Мотузяник заявив, що російські окупанти збільшили кількість авіаційних нальотів на Луганщині в районі Лисичанська і Сєверодонецька, низка навколишніх населених пунктів перебувають під ворожим вогнем.

24 червня військовий експерт Defence Express Олег Катков розповів, що Збройні сили України скували поблизу Сєверодонецька близько 50% російської армії, яка зараз перебуває в Україні. Того ж дня експерт Defence Express Сергій Згурець зазначив, що вже щонайменше 25%, а то і понад 30% боєздатних частин російської армії знищено, ворог втрачає живу силу і це означає, що українська армія завдання на плацдармі у Сєверодонецьку, щодо знищення особового складу противника, цілком ефективно виконала.

24 червня за повідомленням Генштабу ЗСУ: Бойові дії за Сєверодонецьк і Мирну Долину тривають.

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