Про це поінформувала пресслужба Офісу генерального прокурора.

Як встановило слідство, вночі 5 лютого росіяни обстріляли місто Дружківка на Донеччині, використовуючи зенітно-ракетний комплекс С-300. Ракети влучили в багатоповерховий будинок: зруйновано один із під'їздів, пошкоджено покрівлю, у помешканнях вибило вікна.

"У результаті обстрілу п’ятеро громадян – троє чоловіків та двоє жінок отримали поранення різного ступеню тяжкості. Постраждалі доставлені до міської лікарні, їм надається кваліфікована медична допомога", – ствердили в пресслужбі.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).