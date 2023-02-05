Вночі окупанти обстріляли Дружківку на Донеччині: через влучення в будинок поранено 5 людей
У ніч на 5 лютого армія РФ гатила з ЗРК С-300 по Дружківці в Донецькій області: ракети влучили в багатоповерхівку, поранено п'ятьох людей
Про це поінформувала пресслужба Офісу генерального прокурора.
Як встановило слідство, вночі 5 лютого росіяни обстріляли місто Дружківка на Донеччині, використовуючи зенітно-ракетний комплекс С-300. Ракети влучили в багатоповерховий будинок: зруйновано один із під'їздів, пошкоджено покрівлю, у помешканнях вибило вікна.
"У результаті обстрілу п’ятеро громадян – троє чоловіків та двоє жінок отримали поранення різного ступеню тяжкості. Постраждалі доставлені до міської лікарні, їм надається кваліфікована медична допомога", – ствердили в пресслужбі.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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