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Вночі окупанти обстріляли Дружківку на Донеччині: через влучення в будинок поранено 5 людей

5 лютого, 2023 неділя
12:16
війна з Росією

У ніч на 5 лютого армія РФ гатила з ЗРК С-300 по Дружківці в Донецькій області: ракети влучили в багатоповерхівку, поранено п'ятьох людей

Про це поінформувала пресслужба Офісу генерального прокурора.

Як встановило слідство, вночі 5 лютого росіяни обстріляли місто Дружківка на Донеччині, використовуючи зенітно-ракетний комплекс С-300. Ракети влучили в багатоповерховий будинок: зруйновано один із під'їздів, пошкоджено покрівлю, у помешканнях вибило вікна.

"У результаті обстрілу п’ятеро громадян – троє чоловіків та двоє жінок отримали поранення різного ступеню тяжкості. Постраждалі доставлені до міської лікарні, їм надається кваліфікована медична допомога", – ствердили в пресслужбі.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). 

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Україна
російська армія
Донеччина
окупанти
ракетний удар
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