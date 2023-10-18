"Воєнна розвідка України. У небі, на морі, на землі": на Франкфуртському книжковому ярмарку презентували друкопис Артема Шевченка
Артем Шевченко представляє свою книгу "Воєнна розвідка України. У небі, на морі, на землі", яка базується на документальних фільмах про бойові операції ГУР у 2022-2023 роках
Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"На Франкфуртському книжковому ярмарку видавництво Yakaboo Publishing представляє нову книгу, яка щойно вийшла з друку. Книга "Воєнна розвідка України. У небі, на морі, на землі" розміщена на українському національному стенді Українського інституту книги", - йдеться в заяві.
"Воєнна розвідка України. У небі, на морі, на землі" є документальним часописом про найбільш успішні бойові спеціальні операції ГУР, які були проведені у 2022-2023 роках у трьох природних стихіях, під час повномасштабної війни РФ.
Вона включає чотири основні розділи:
- Повітряна операція на Азовсталі. Небо: про те, як повітряним шляхом доставляли вантажі та евакуювали поранених з гарнізону захисників Маріуполя, який був оточений росіянами на металургійному комбінаті Азовсталь.
- Операція за острів Зміїний. Море: про майже п’ятимісячну морську військову операцію з відновлення контролю над о.Зміїний у Чорному морі.
- Контрнаступ поблизу Харкова. Земля: про найуспішнішу наступальну операцію української армії під час воєнного конфлікту з РФ, яка відбулася восени 2022 року.
- Полонені льотчики Росії. Історія повітряної битви з російською авіацією в українському небі, свідчення восьми полонених офіцерів, збитих льотчиків повітряно-космічних сил РФ.
"Книга - це перша літературна спроба у жанрі документального репортажу розповісти про невідомі раніше деталі бойових операцій, історію та роль Головного управління розвідки Міноборони України у війні з Росією крізь призму власного сприйняття. Адже сьогодні воєнна розвідка України є однією із найпотужніших спецслужб у світі, а її спецоперації - справді унікальні", - говорить Шевченко.
Книга має передмову від начальника ГУР МО України, генерал-лейтенанта Кирила Буданова. Вона базується на 4 документальних фільмах про спецоперації ГУР України, в яких автор брав участь.
Автор Артем Шевченко особисто презентуватиме її 22 жовтня о 13:00 на Франкфуртському ярмарку.
Передпродаж книги стартує на національній книжковій платформі Yakaboo відсьогодні.
Довідково. Артем Шевченко - офіцер ЗСУ та Сил оборони і безпеки України, письменник, журналіст, документаліст, який особисто був учасником бойових дій на Харківщині та Київщині у 2022 році, його власний погляд з лінії фронту на події має експертну та унікальну цінність.
- У березні відбулася прем'єра першого із документальної трилогії Артема Шевченка про ГУР "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі" про авіапрорив на Азовсталь. У фільмі розкриваються невідомі деталі унікальної повітряно-десантної спецоперації ГУР в оточеному ворогом Маріуполі.
- 16 березня українці побачили другу стрічку з документальної трилогії Артема Шевченка "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі". Цього разу показали унікальні кадри битви за Зміїний.
- 23 березня ГУР випустило останній фільм "Харківський контрнаступ. Земля", який присвятили Харківській наступальній операції, завдяки якій вдалося звільнити 8,5 тис. квадратних кілометрів української землі, а це - близько 400 населених пунктів та 150 тисяч мирних жителів.
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