"Воєнна розвідка України. У небі, на морі, на землі": на Франкфуртському книжковому ярмарку презентували друкопис Артема Шевченка

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"На Франкфуртському книжковому ярмарку видавництво Yakaboo Publishing представляє нову книгу, яка щойно вийшла з друку. Книга "Воєнна розвідка України. У небі, на морі, на землі" розміщена на українському національному стенді Українського інституту книги", - йдеться в заяві.

"Воєнна розвідка України. У небі, на морі, на землі" є документальним часописом про найбільш успішні бойові спеціальні операції ГУР, які були проведені у 2022-2023 роках у трьох природних стихіях, під час повномасштабної війни РФ.

Вона включає чотири основні розділи:

Повітряна операція на Азовсталі. Небо: про те, як повітряним шляхом доставляли вантажі та евакуювали поранених з гарнізону захисників Маріуполя, який був оточений росіянами на металургійному комбінаті Азовсталь.

Операція за острів Зміїний. Море: про майже п’ятимісячну морську військову операцію з відновлення контролю над о.Зміїний у Чорному морі.

Контрнаступ поблизу Харкова. Земля: про найуспішнішу наступальну операцію української армії під час воєнного конфлікту з РФ, яка відбулася восени 2022 року.

Полонені льотчики Росії. Історія повітряної битви з російською авіацією в українському небі, свідчення восьми полонених офіцерів, збитих льотчиків повітряно-космічних сил РФ.

"Книга - це перша літературна спроба у жанрі документального репортажу розповісти про невідомі раніше деталі бойових операцій, історію та роль Головного управління розвідки Міноборони України у війні з Росією крізь призму власного сприйняття. Адже сьогодні воєнна розвідка України є однією із найпотужніших спецслужб у світі, а її спецоперації - справді унікальні", - говорить Шевченко.

Книга має передмову від начальника ГУР МО України, генерал-лейтенанта Кирила Буданова. Вона базується на 4 документальних фільмах про спецоперації ГУР України, в яких автор брав участь.

Автор Артем Шевченко особисто презентуватиме її 22 жовтня о 13:00 на Франкфуртському ярмарку.

Передпродаж книги стартує на національній книжковій платформі Yakaboo відсьогодні.

Довідково. Артем Шевченко - офіцер ЗСУ та Сил оборони і безпеки України, письменник, журналіст, документаліст, який особисто був учасником бойових дій на Харківщині та Київщині у 2022 році, його власний погляд з лінії фронту на події має експертну та унікальну цінність.