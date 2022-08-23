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VOICESOFNATION: Тіна Кароль у вигляді голограми заспівала гімн України

23 серпня, 2022 вiвторок
17:20
Культура Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль 23 серпня привітала українців із Днем Прапора та показала закулісся створення унікального 4D-перформансу зі своєю участю

Нещодавно Тіна Кароль побувала в Лос-Анджелесі й отримала унікальний досвід зйомок у "найкрутішій студії у світі". Про це вона розповіла фанатам у своєму telegram-каналі.

Гімн України Тіна Кароль виконала у форматі AR: співачка випустила унікальний 4D-перформанс, завдяки якому постала у вигляді цифрової голограми. AR використовує камеру телефона, щоб показати голограму в будь-якому місці, а 3D-досвід, навпаки, дає змогу насолодитися виконанням у віртуальному просторі та власноруч керувати голограмою Кароль, наближатися до неї віч-на-віч.

"2000 камер, світло, яке виїдало очі від яскравості та переконування студіі зробити це для нашої держави (це студія,типо, найкрутіша у світі). Так багато зусиль, для цієї пісні, бо ця пісня найважливіша для поколінь і України. Зі святом, родина Україна!" - прокоментувала кадри зі зйомок зірка.

 #VOICESOFNATION – проєкт з участю українських артистів. Його фінальною учасницею і стала співачка Тіна Кароль. Послухати гімн України  у виконанні Тіни Кароль і побачити її голограму можна тут.

  • 22 березня Тіна Кароль заспівала гімн України на відкритті виставки "Це Україна: Захищаючи свободу", яка входить до офіційної супутньої програми бієналє у Венеції (La Biennale di Venezi).

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Суспільство
Україна
Тіна Кароль
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