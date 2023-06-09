"Вони святкували День російської мови і набрали в рота води": Кулеба про відсутність реакції ООН на підрив Каховської ГЕС
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 9 червня відреагував на відсутність реакції Організації Об'єднаних Націй щодо підриву дамби Каховської ГЕС
Про це міністр закордонних справ сказав у етері телемарафону "Єдині новини".
Кулеба наголосив, що "швидко та оперативно - це не про Міжнародні організації". Він зазначив, що у них своя бюрократія та стримуючі фактори.
"ООН "помилилася" в день теракту й злочину геноциду. Вони святкували День російської мови і набрали в рота води щодо подій. Я думаю, що якби вони набрали в рот дніпровської води, змішаної з машинним маслом, кров'ю і зі смородом мертвих тварин, можливо, вони б трохи інакше поводилися. Але оскільки Нью-Йорк далеко і там інша вода, то вони примудрилися весь день мовчати й нічого не робити", - сказав посадовець.
Він також наголосив, що хоче захистити офіс ООН в Україні, тому що вони докладали зусиль і оперативно відправили невелику команду в Херсоні для допомоги.
Кулеба додав, що така реакція неадекватна для масштабів трагедії в Україні.
Однак, за словами міністра, після розмови зі співробітниками офісу вони подвоїли зусилля та сформували дві команди, які готові їхати на лівий берег Херсонської області та допомагати з гуманітаркою та евакуацією, якщо Росія надасть гарантії безпеки. Але Кулеба має сумніви щодо цього.
- У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її було повністю зруйновано. Детальний перебіг подій - тут.
- 7 червня міський голова Олешок Євген Рищук повідомив, що в окупованому місті Олешки у Херсонській області уже є перші загиблі внаслідок підтоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС
- 9 червня СБУ оприлюднила перехоплення, яке доводить, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група РФ.
- Більше новин про ситуацію, пов'язану з підривом Каховської ГЕС, можна знайти тут.
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