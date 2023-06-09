Про це міністр закордонних справ сказав у етері телемарафону "Єдині новини".

Кулеба наголосив, що "швидко та оперативно - це не про Міжнародні організації". Він зазначив, що у них своя бюрократія та стримуючі фактори.

"ООН "помилилася" в день теракту й злочину геноциду. Вони святкували День російської мови і набрали в рота води щодо подій. Я думаю, що якби вони набрали в рот дніпровської води, змішаної з машинним маслом, кров'ю і зі смородом мертвих тварин, можливо, вони б трохи інакше поводилися. Але оскільки Нью-Йорк далеко і там інша вода, то вони примудрилися весь день мовчати й нічого не робити", - сказав посадовець.

Він також наголосив, що хоче захистити офіс ООН в Україні, тому що вони докладали зусиль і оперативно відправили невелику команду в Херсоні для допомоги.

Кулеба додав, що така реакція неадекватна для масштабів трагедії в Україні.

Однак, за словами міністра, після розмови зі співробітниками офісу вони подвоїли зусилля та сформували дві команди, які готові їхати на лівий берег Херсонської області та допомагати з гуманітаркою та евакуацією, якщо Росія надасть гарантії безпеки. Але Кулеба має сумніви щодо цього.