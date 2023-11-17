Ворог атакує переважно живою силою: боєць ЗСУ Войтко про лівобережний плацдарм
Військовослужбовець 14-го окремого полку БпАК Олександр Войтко зазначив, що росіяни не підводять важку техніку ближче до лівого берега через вдалу роботу дронів ЗСУ
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Вже близько місяця існує плацдарм ЗСУ на лівому березі. Російські окупанти безперервно його атакують, але нічого не можуть з ним зробити. На землі переважно діє наша морська піхота. Українська артилерія, авіація, оператори дронів завдають вогневого ураження по російській живій силі й техніці на лівому березі", - пояснив Войтко.
За словами військовослужбовця, найважливішу функцію на лівому березі виконують наші військовослужбовці на землі, але є й інші засоби ураження, які також є важливі.
"Наші вороги вражені, що в нас багато безпілотників, які ефективно працюють. Безпілотники відіграють там досить важливу роль. Це FPV дрони, які можуть уражати російську техніку й живу силу. І через це росіяни дуже обережно використовують важку техніку, намагаючись не підводити її в зону ураження наших дронів, і атакуючи плацдарм переважно живою силою", - зауважив Войтко.
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