Ворог атакує переважно живою силою: боєць ЗСУ Войтко про лівобережний плацдарм

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Вже близько місяця існує плацдарм ЗСУ на лівому березі. Російські окупанти безперервно його атакують, але нічого не можуть з ним зробити. На землі переважно діє наша морська піхота. Українська артилерія, авіація, оператори дронів завдають вогневого ураження по російській живій силі й техніці на лівому березі", - пояснив Войтко.

За словами військовослужбовця, найважливішу функцію на лівому березі виконують наші військовослужбовці на землі, але є й інші засоби ураження, які також є важливі.

"Наші вороги вражені, що в нас багато безпілотників, які ефективно працюють. Безпілотники відіграють там досить важливу роль. Це FPV дрони, які можуть уражати російську техніку й живу силу. І через це росіяни дуже обережно використовують важку техніку, намагаючись не підводити її в зону ураження наших дронів, і атакуючи плацдарм переважно живою силою", - зауважив Войтко.