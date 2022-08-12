Ворог категорично не хоче воювати, він не йде на пряме бойове зіткнення, - боєць ЗСУ Сазонов

Про це він повідомив в етері Еспресо.



"Ворог категорично не хоче воювати, навіть, у Лисичанську на нас жваво кидались тільки новачки, яким промили мозок і сказали, що ЗСУ не існує. Зараз я дивлюся, що новеньких все менше, а ті, хто повоював, вони дуже не хочуть йти на пряме бойове зіткнення. Вони віддають перевагу сидіти у траншеї та закидувати нас снарядами. Періодично все-таки лізуть на штурм, але молодші офіцери вимушені бути попереду, тому що вояки нікуди не йдуть. І ось вони три дні підряд лізли на Бахмут, де отримували жорстко. А вчора, 11 серпня, знову поперлися живою силою на штурм, залишили купу народу, а ті, хто хотів жити, відходили дуже енергійно", - зазначив боєць ЗСУ.



Кирило Сазонов зауважив, що противник втрачає живу силу і йому все складніше заганяти бійців в атаки.



"Я бачу, що вони не хочуть йти, інколи навіть, імітують атаки. Вони тільки активно обстрілюють, причому житлові квартали. Я не пам'ятаю, за один день такої кількості загиблих мирних мешканців у Донецькій області, хіба що в окремі дні бомбардування Маріуполя", - розповів Сазонов.

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