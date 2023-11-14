 "Ворог має можливості охоплення наших військ": колишній військовий прокурор Чумак про те, чому ситуація в Авдіївці складніша, ніж у Бахмуті

Таку думку висловив головний військовий прокурор України (2019-2020) Віктор Чумак в етері телеканалу "Еспресо".

"В Бахмуті окупанти можуть вирівняти лінію фронту і лише відтіснити українські війська, це охоплення робиться північніше та південніше Бахмута. В Авдіївці навпаки, окупанти мають такі можливості охоплення", - повідомив Чумак.

Якщо ситуація буде критична, буде прийнято відповідне, правильне рішення щодо збереження військ, каже він.

"Якщо там буде змога забезпечити ці війська всім необхідним, зберігати логістику, то ми і не дізнаємось про те, що там було щось таке критичне. Буде прийнято правильне рішення", - додав Чумак.