"Ворог має можливості охоплення наших військ": колишній військовий прокурор Чумак про те, чому ситуація в Авдіївці складніша, ніж у Бахмуті
Ситуація в Авдіївці набагато складніша, ніж у Бахмуті. Ворог має можливості охоплення ЗСУ
Таку думку висловив головний військовий прокурор України (2019-2020) Віктор Чумак в етері телеканалу "Еспресо".
"В Бахмуті окупанти можуть вирівняти лінію фронту і лише відтіснити українські війська, це охоплення робиться північніше та південніше Бахмута. В Авдіївці навпаки, окупанти мають такі можливості охоплення", - повідомив Чумак.
Якщо ситуація буде критична, буде прийнято відповідне, правильне рішення щодо збереження військ, каже він.
"Якщо там буде змога забезпечити ці війська всім необхідним, зберігати логістику, то ми і не дізнаємось про те, що там було щось таке критичне. Буде прийнято правильне рішення", - додав Чумак.
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