Ворог намагається взяти Бахмут в оточення, - лейтенант батальйону "Свобода" НГУ Конон
Лейтенант батальйону "Свобода" НГУ Роман Конон зазначив, що російська армія сточує зуби на Бахмуті
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ситуація під Бахмутом надскладна. Ворог наступає так, як раніше ніколи не наступав. Гатить по позиціях ЗСУ з усіх видів зброї. Противник нищить місто Бахмут та прилеглі населені пункти. Загарбники намагаються взяти місто в оточення", - наголосив Конон.
За його словами, українські захисники міцно стоять на позиціях та тримають Бахмут.
"Мова про те, щоб здавати місто не йде. Хлопці завдають нищівних ударів по позиціях противника. Вагнерівців кидають в останній бій. Армія РФ сточує зуби на Бахмуті та втрачає величезну кількість своїх підрозділів", - додав Конон.
- Нагадаємо, секретар РНБО Данілов заявив, що ситуація у Бахмуті вкрай складна, але контрольована.
- Військові експерти переконані, що Бахмут виконав свої завдання й ми можемо відійти. А Інститут вивчення війни звітував, що українські сили, імовірно, ведуть підготовку до контрольованого відведення військ з деяких районів Бахмута.
- Військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов наголосив, що бої за Бахмут тривають
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