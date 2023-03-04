Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація під Бахмутом надскладна. Ворог наступає так, як раніше ніколи не наступав. Гатить по позиціях ЗСУ з усіх видів зброї. Противник нищить місто Бахмут та прилеглі населені пункти. Загарбники намагаються взяти місто в оточення", - наголосив Конон.

За його словами, українські захисники міцно стоять на позиціях та тримають Бахмут.

"Мова про те, щоб здавати місто не йде. Хлопці завдають нищівних ударів по позиціях противника. Вагнерівців кидають в останній бій. Армія РФ сточує зуби на Бахмуті та втрачає величезну кількість своїх підрозділів", - додав Конон.