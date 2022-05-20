Ворог намагається з Бахмута створити другу Попасну, - боєць ТРО Шведов

Про це він повідомив в етері Еспресо.



Депутат міськради зазначив, що у регіоні російські війська постійно пересуваються й зараз створюють активність на напрямку окремих міст Луганської області.



"Ворог підходить максимально близько до Бахмута та намагається вийти на трасу, щоб закріпитися по всій довжині дороги від Лисичанська до Бахмута. Рух противника іде у бік селищ Бахмутське, Берестове, також у напрямку Комишуваха, щоб вийти ближче до нафтопереробного заводу, до Білогорівки. Активні дії спостерігаються, як раз по річці, і вони не відкидають думку по нове форсування, тому активність тільки зростає. Останнім часом дуже завзято агресор працює по Бахмуту і, я так розумію, що Бахмут вони намагаються перетворити на другу Попасну"- відмітив Шведов.



Боєць ТРО розповів, що противник дуже багато використовує авіації, авіаційні удари ідуть літаками та гелікоптерами, чимало і ракетних ударів. Відповідно, потрібна не лише далекобійна артилерія і системи залпового вогню, а ще і протиповітряні системи, щоб дозволили закривати небо і зберігати життя військових та цивільних.



Депутат міськради Лисичанська зауважив: "Ситуацію на Луганщині та Донеччині постійно не дооцінюють, бо тут війна іде не місць. На цих територіях багато зрадників та засланих, у ворога є підтримка. Росія воює дев'ятий рік і має тут постійний контингент, який знаходиться на місцях і знає територію. Також вони обстріляні, це не резервісти чи призовники, які не знали території та рухалися колонами по центру України, як на параді. До того ж у них коротка логістика у цьому регіоні, є склади та резерви на кордоні, з яких постійно підвозяться боєкомплекти, продовольчі запаси".



Віталій Шведов додав, що ситуація на Донеччині та Луганщині відрізняється тим, що тривале базування противника на цих територіях має особливості у перебігу бойових дій.

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