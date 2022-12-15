Про це він розповів в етері Еспресо.



"На жаль, у Корабельному районі міста найскладніша ситуація, тому що там багато пошкоджень, які неможливо оперативно поновити. Також, враховуючи географічне положення цього району, там дуже велика кількість прильотів, тобто безпекова ситуація складна. Зараз пропонується добровільна евакуація людям, які там проживають. Добровільна евакуація – це правильне рішення", - підкреслив заступник голови Херсонської обласної ради.

Юрій Соболевський додав, що всі заявки містян будуть виконані, скільки б людей не звернулося, все буде зроблено для того, щоб забезпечити цим людям виїзд на більш безпечні території.

"У Корабельному районі до 24 лютого проживало понад 20 тисяч людей, а зараз важко назвати якусь цифру, однак, зрозуміло, що тепер там людей мешкає менше. Є багато даних, яких ми обробляємо, але, на жаль, поки не можемо говорити про точну цифру, скільки людей залишається у нашому місті", - сказав Соболевський.

14 грудня за добу росіяни здійснили 86 обстрілів по території Херсонщини, уражено житлові квартали, школу будівлю ОДА та суднобудівний завод

15 грудня окупанти вдарили по Херсону, є двоє загиблих та двоє травмованих, місто знеструмлене

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