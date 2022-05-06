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Ворог постійно гатить по Лисичанську, евакуація людей продовжується, - керівник міської ВЦА

6 травня, 2022 п'ятниця
08:49
війна з Росією обстріляли будинок у Лисичанську

Олександр Заїка, керівник Лисичанської міської ВЦА повідомив, що ворожі обстріли тримають місто у складній ситуації, організовано постійний підвіз води та гуманітарної допомоги тому, що люди ще залишаються у Лисичанську, хоча евакуація відбувається кожного дня

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".

Керівник ВЦА м.Лисичанськ зауважив, що кожного дня закликає містян до евакуації, але охочих від'їжджати мало, не зважаючи на постійні обстріли міста.

"Ніч гатили зі всього, що мають, поки без жертв. Ми маємо можливості, щоб евакуювати людей, транспорт готовий, місцеві мешканці про це знають. Вчора евакуювали 48 людей, одна людина була з Сєвєродонецька. Постійно йде евакуація, але люди не хочуть їхати. Позавчора евакуювали всього 29 людей"- зазначив Олександр Заїка.

Заїка повідомив, що у місто організований  підвіз води, також міський волонтерський центр наповнюється гуманітарною допомогою, але ситуація залишається складною з-за постійних обстрілів.

  • 5 травня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що з Лисичанська, Сєвєродонецька й Попаснянської громади до Дніпра вивезли 40 людей
  • Раніше, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазанчив, що охочих виїхати з Лисичанська та Сєверодонецька майже немає, евакуюватися з Рубіжного та Попасної неможливо

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