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Війна з Росією: хроніка
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Ворог випустив по Херсонщині майже 360 снарядів: троє людей загинуло, серед них двоє дітей

6 березня, 2023 понедiлок
09:23
війна з Росією

5 березня російська армія вгатила по Херсонщині майже 360 снарядів. Унаслідок цього троє мирних жителів загинуло, серед них двоє дітей

Про це інформує Херсонська ОВА.

Минулої доби російські загарбники 74 рази обстріляли населені пункти Херсонської області.

По території випустили майже 360 снарядів з мінометів, реактивної системи залпового вогню, артилерії, танків та дронів.

Чотири рази 5 березня ворог обстріляв житлові квартали міста Херсон. Унаслідок цього пошкоджені будинки.

Загалом на Херсонщині російські окупанти убили трьох людей, серед них двоє дітей.

  • Нагадаємо, минулої доби, 4 березня, окупанти 78 разів атакували Херсонщину з різних видів зброї, від атак пошкоджено держпідприємство та будинки, є загиблий і троє поранених.
  • Згідно з ранковим зведенням Генштабу, минулої доби росіяни завдали 6 ракетних та 24 авіаційних удари, здійснили понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі. Є загиблі та поранені серед мирного населення.
  • Минулої доби та вранці 5 березня російська армія атакувала Чугуївський і Куп'янський район, пошкоджено будинки, освітній заклад та пологове відділення, загинув чоловік.
  • Російська армія 5 березня з мінометів обстріляла Херсонську область: під атакою опинилося село Понятівка Дарʼївської громади: загинула жінка та двоє дітей.  
російська армія
Херсон
Херсонщина
окупанти
ракетний удар
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2023, понедiлок
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