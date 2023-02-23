Про це передає Херсонська ОВА у телеграмі.

Армія РФ 71 раз атакувала Херсонщину з різного озброєння – РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА.

Херсон ворог обстріляв двічі. Ворожі снаряди поцілили в житлові будинки.

За даними ОВА, минула доба не минула без жертв серед цивільного населення. Учора від рук російських окупантів загинули 2 жителі Херсонщини.