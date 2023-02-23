Ворожі війська 71 раз атакували Херсонщину минулої доби, загинули двоє місцевих
22 лютого російські військові обстрілювали Херсонську область з різних видів озброєння 71 раз, сам облцентр потерпав двічі
Про це передає Херсонська ОВА у телеграмі.
Армія РФ 71 раз атакувала Херсонщину з різного озброєння – РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА.
Херсон ворог обстріляв двічі. Ворожі снаряди поцілили в житлові будинки.
За даними ОВА, минула доба не минула без жертв серед цивільного населення. Учора від рук російських окупантів загинули 2 жителі Херсонщини.
- Протягом доби, 21 лютого, росіяни 51 раз гатили по Херсонщині з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та АГС.
- Вже 22 лютого російські війська гатили по селу Новотягинка Херсонської області. Унаслідок обстрілів двоє людей загинули.
- Також повідомлялося, що на Херсонщині на 23-25 лютого посилили заходи безпеки.
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