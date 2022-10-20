Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Якщо говорити про вплив погодних умов на безпілотні летальні апарати, то, я припускаю, що через маленький і легкий корпус, не варто виключати їх обледеніння, яке вже може починатися у листопаду чи грудні, коли піде перший сніг та мокрий сніг з дощем. Тому що у нас звичайні бойові та цивільні літаки теж страждають від зимової погоди, тому потребують відповідної обробки. А от чи стануть росіяни обробляти необхідними реагентами свої безпілотники, то тут питання відкрите, і будемо за цим стежити. З одного боку, можемо очікувати, що ці "повітряні мопеди" менш активно почнуть літати з початком зими, а з іншого боку, не будемо виключати, що противник знайде якийсь антидот до цього", - пояснив військовий експерт.



Іван Киричевський зауважив щодо до збиття ворожих безпілотників, то зараз виходить гарна статистика на рівні 80% знищених всіх дронів, які намагаються прориватися через наше ППО.



"Практика вже показала: щоб виявити дрон у нічному небі, достатньо мати автомат тепловізійним прицілом, тобто проблема, як їх виявити, знімається. А от, як уразити, то є у нас зенітні кулемети, зенітні радянські гармати ЗУ-23-2 або навіть зенітні танки "Gepard". Більш того, нам поляки піднесли суттєвий подарунок, який допоміг збільшити кількість збитих дронів. Можливо, це були модернізовані комплекси "Оса-АКМ" або, за деякими твердженнями, це могли бути комплекси С-125 на радянських зенітних ракетах, які вже оснащені західною електронікою", - прокоментував Киричевський.

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