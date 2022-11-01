Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Донеччині щодня відбуваються штурмові дії та обстріли з боку ворога. Цієї доби противник намагався штурмувати у районі Майорська та Соледара. Ворог використовує всі види артилерії та танки. Тричі противник намагався штурмувати Бахмут", - зазначив Череватий.

За його словами, противник також веде активні бойові дії на Авдіївському напрямку.

"В районі Авдіївки, Мар’їнки, Вугледара точаться жорсткі бої. Біля Павлівки ЗСУ захопили трофейний танк противника. Понад 100 людей особового складу РФ знищено, підбито багато ворожої техніки", - додав Череватий.