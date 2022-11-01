Впродовж доби ворог тричі намагався штурмувати Бахмут, - речник Східного угруповання військ Череватий
Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий повідомив, що противник щодня намагається прорвати оборону ЗСУ на Донеччині
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Донеччині щодня відбуваються штурмові дії та обстріли з боку ворога. Цієї доби противник намагався штурмувати у районі Майорська та Соледара. Ворог використовує всі види артилерії та танки. Тричі противник намагався штурмувати Бахмут", - зазначив Череватий.
За його словами, противник також веде активні бойові дії на Авдіївському напрямку.
"В районі Авдіївки, Мар’їнки, Вугледара точаться жорсткі бої. Біля Павлівки ЗСУ захопили трофейний танк противника. Понад 100 людей особового складу РФ знищено, підбито багато ворожої техніки", - додав Череватий.
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