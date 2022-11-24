Про це під час брифінгу в Медіацентрі розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

"Їздячи по Україні, ми бачимо, що кукурудза стоїть в полях. І в багатьох регіонах вона буде стояти ще цілу зиму", - розповів Марчук.

Експерт додав, що аграрії, які не встигнуть зібрати цьогорічний врожай кукурудзи до старту весняної посівної, не будуть сіяти цю культуру весною 2023 року.

Нині кукурудза є популярним продуктом на міжнародному ринку, а тому скорочення площі посівів матиме негативні наслідки для українських сільгосптоваровиробників.

Також Марчук наголосив, що у поточному маркетинговому році українські аграрії планували зібрати близько 30 мільйонів тонн кукурудзи.

"Це досить хороший показник, але ми зберемо значно менше", - додав експерт.

1 листопада оголосили про старт проєкту українського дунайського пароплавства "Дунайський зерновий шлях".

У той же день Україна, ООН та Туреччина погодили відновлення "зернового коридору", проте вимагали від РФ додаткових гарантій безпеки.

2 листопада міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив про старт роботи "зернового коридору".

5 листопада експерт із питань міжнародної політики Раміс Юнус заявив, що демарш РФ націлений передусім проти Туреччини.

Україна у вересні й жовтні продемонструвала гарні показники експорту зернових і за осінній період спроможна вийти на довоєнні обсяги, заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

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