Врожай кукурудзи в Україні подекуди не зберуть до весни, - представник Всеукраїнської аграрної ради
Представник Всеукраїнської аграрної ради заявив, що в деяких регіонах України через погодні умови працівники не зможуть зібрати цьогорічний врожай кукурудзи до кінця зими
Про це під час брифінгу в Медіацентрі розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
"Їздячи по Україні, ми бачимо, що кукурудза стоїть в полях. І в багатьох регіонах вона буде стояти ще цілу зиму", - розповів Марчук.
Експерт додав, що аграрії, які не встигнуть зібрати цьогорічний врожай кукурудзи до старту весняної посівної, не будуть сіяти цю культуру весною 2023 року.
Нині кукурудза є популярним продуктом на міжнародному ринку, а тому скорочення площі посівів матиме негативні наслідки для українських сільгосптоваровиробників.
Також Марчук наголосив, що у поточному маркетинговому році українські аграрії планували зібрати близько 30 мільйонів тонн кукурудзи.
"Це досить хороший показник, але ми зберемо значно менше", - додав експерт.
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