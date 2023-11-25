"Всі країни, окрім США, вже віддали все, що могли": полковник Грант про допомогу Україні
Британський військовий експерт, полковник армії Великої Британії у відставці Глен Грант зазначив, що підтримка України зараз перебуває на дуже складному етапі. Всі країни, окрім США, вже віддали все, що могли
Про це він розповів в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі "Еспресо".
"Латвія спустошила свої склади. Аналогічно вчинили Естонія та Чехія. Польща віддала величезну кількість обладнання і все ще очікує надходження нового. Тож є багато людей, які переймаються тим, що Україна може думати, що від неї відвернулися, але це не так", - сказав він.
За його словами, зараз ведеться активне переосмислення того, що робити далі, куди вкладати гроші, як купувати, наприклад, боєприпаси. Підтримувати Україну вже не так просто.
Київ впродовж кількох днів відвідали міністр зовнішніх справ Британії Кемерон, міністр оборони ФРН Пісторіус та керівник Пентагону Остін. Однак це не означає, що в Києві вони розвивають якийсь глибокий задум, вважає Грант.
"Ми досягли того етапу, коли уже Словаччина перейшла на інший бік, а Угорщина показала, що ті, хто дуже рішуче підтримує Україну, просто хочуть донести свою позицію до інших", - додав він.
На його думку, Україні потрібно навести лад зі своєю дипломатією. Не можна доручати дипломатичну роботу людям невідповідного рівня.
"Саме найкращі знавці своєї справи можуть впливати на збільшення підтримки від різних країн. Тому дипломатія є абсолютно життєво важливою. Пора вже перестати відряджати своїх друзів з Банкової й обирати фахових представників", - резюмував військовий експерт.
- У вівторок, 21 листопада, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва, щоб обговорити з українськими лідерами підготовку військових та подальшу військову допомогу.
- Пізніше Володимир Зеленський повідомив, що Німеччина надала черговий пакет військової допомоги Україні на суму $1,3 млрд - кошти підуть на посилення ППО.
- 20 листопада до української столиці прибув міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та Рустемом Умєровим.
- Візит голови Пентагону до Києва відбувається напередодні зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яка має відбутися вже 22 листопада.
- В ході візиту США офіційно оголосили про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки й оборони.
- Ллойд Остін під час візиту в Україну запевнив керівництво держави у продовженні підтримки з боку США.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.09 Купівля 37.09Продаж 37.7
- EUR Купівля 40.13Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе