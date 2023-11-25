"Всі країни, окрім США, вже віддали все, що могли": полковник Грант про допомогу Україні

Про це він розповів в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі "Еспресо".

"Латвія спустошила свої склади. Аналогічно вчинили Естонія та Чехія. Польща віддала величезну кількість обладнання і все ще очікує надходження нового. Тож є багато людей, які переймаються тим, що Україна може думати, що від неї відвернулися, але це не так", - сказав він.

За його словами, зараз ведеться активне переосмислення того, що робити далі, куди вкладати гроші, як купувати, наприклад, боєприпаси. Підтримувати Україну вже не так просто.

Київ впродовж кількох днів відвідали міністр зовнішніх справ Британії Кемерон, міністр оборони ФРН Пісторіус та керівник Пентагону Остін. Однак це не означає, що в Києві вони розвивають якийсь глибокий задум, вважає Грант.

"Ми досягли того етапу, коли уже Словаччина перейшла на інший бік, а Угорщина показала, що ті, хто дуже рішуче підтримує Україну, просто хочуть донести свою позицію до інших", - додав він.

На його думку, Україні потрібно навести лад зі своєю дипломатією. Не можна доручати дипломатичну роботу людям невідповідного рівня.

"Саме найкращі знавці своєї справи можуть впливати на збільшення підтримки від різних країн. Тому дипломатія є абсолютно життєво важливою. Пора вже перестати відряджати своїх друзів з Банкової й обирати фахових представників", - резюмував військовий експерт.