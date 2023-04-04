Вступ Фінляндії до НАТО став наслідком дій Росії, а не навпаки, - генсек Столтенберг
Розширення НАТО - вступ Фінляндії в Альянс, а згодом і Швеції стане історичною подією, а також прямим результатом російського вторгнення в Україну
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
"Президент Путін проголосив за мету вторгнення в Україну, щоб НАТО було менше. Він отримує прямо протилежне. Сьогодні Фінляндія, а згодом і Швеція стануть повноправними членами альянсу", - сказав він журналістам перед зустріччю міністрів закордонних справ альянсу.
За словами Столтенберга, НАТО гарантує майбутнє приєднання Швеції.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Фінляндії приєднається до Північноатлантичного Альянсу у вівторок, 4 квітня.
- Голова Громадської ліги "Україна-НАТО" Сергій Джердж пояснив, що повномасштабна інтервенція РФ в Україну змусила нейтральні країни переглядати свій статус.
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