Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Вступ Фінляндії до НАТО є геостратегічною поразкою Російської Федерації. Невідомо, чого Росія намагалась досягти заявами про те, щоб НАТО повернулось на кордони 1997 року. Врешті-решт їхні брутальні та хамські політики спонукали нейтральні країни переглянути свій статус", - пояснив Джердж.

Політик наголосив, що війна Росії проти України змусила Фінляндію переглянути свій нейтральний статус

"Вступ Фінляндії до НАТО знаменує закінчення російсько-фінської війни. Частина територій Фінляндії була окупована СРСР. Країна змушена була оголосити про свій нейтралітет. Після повномасштабного вторгнення Росії до України, фіни змушені переглядати свій статус, щоб уникнути повторення агресії на їхню територію. Це очевидно, що вони хочуть жити в безпечній європейській країні", - додав він.