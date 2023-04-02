Вступ Фінляндії до НАТО - геостратегічна поразка Росії, - політик Джердж
Голова Громадської ліги "Україна-НАТО" Сергій Джердж пояснив, що повномасштабна інтервенція РФ в Україну змусила нейтральні країни переглядати свій статус
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Вступ Фінляндії до НАТО є геостратегічною поразкою Російської Федерації. Невідомо, чого Росія намагалась досягти заявами про те, щоб НАТО повернулось на кордони 1997 року. Врешті-решт їхні брутальні та хамські політики спонукали нейтральні країни переглянути свій статус", - пояснив Джердж.
Політик наголосив, що війна Росії проти України змусила Фінляндію переглянути свій нейтральний статус
"Вступ Фінляндії до НАТО знаменує закінчення російсько-фінської війни. Частина територій Фінляндії була окупована СРСР. Країна змушена була оголосити про свій нейтралітет. Після повномасштабного вторгнення Росії до України, фіни змушені переглядати свій статус, щоб уникнути повторення агресії на їхню територію. Це очевидно, що вони хочуть жити в безпечній європейській країні", - додав він.
- У 2022 році Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО після відкритого нападу Росії на Україну, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.
- У червні 2022 року, перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді, Анкара погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.
- Ердоган заявив в Анкарі 15 березня, що його країна "дотримуватиметься обіцянки, яку вона дала" щодо вступу Фінляндії до оборонного альянсу НАТО, а Швеції, ймовірно, вже після виборів у Туреччині.
- Після цього президент Туреччини повідомив, що країна розпочала процес ратифікації протоколу про вступ Фінляндії до НАТО.
- 31 березня турецький меджліс ухвалив законопроєкт, який схвалює вступ Фінляндії до НАТО.
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