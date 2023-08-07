Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"На мою думку, ця монументальна скульптура з будь-якими прикрасами залишається радянською монументальною скульптурою. Я з самого початку дуже скептично ставився до ідеї прикрасити її тризубом, таким чином українізувати. Якщо є якісь проблеми з демонтажем цього монументу, що він є якимось зразком радянського монументального мистецтва, то очевидно, простіше було б просто залишити щит без радянського герба. Звичайно, я підтримую демонтаж того герба, але мене насторожують ідеї українізації цього абсолютно радянського монумента", - підкреслив ексголова Українського інституту національної пам’яті.

Володимир В'ятрович зауважив, що це хибний підхід, бо може стати прецедентом до того, що навіщо нам створювати щось нове, якщо можна перейменувати чи перефарбувати.

"Я не говорю, що треба забувати радянське чи російське імперське минуле, але я кажу, треба пам'ятати, як той режим був силою насаджений у нашій країні та своїми репресіями знищував українців. Можливо, саме для того варто пам'ятати про цю історію. Мені не подобається, що ми постфактум і зворотному порядку українізуємо ті чи інші періоди історії, чи історичні пам'ятки. Ця скульптура "Батькіщина-мати" будувалася як типовий класичний зразок радянського монументального мистецтва з чіткою метою – впливати назагал, показувати могутність та пригнічувати людину. Ця скульптура несе певні меседжі й перейменуванням чи прикрашанням тризубом їх не зміниш", - пояснив В'ятрович.

Що передувало демонтажу герба СРСР на щиті Батьківщини-матері

Минулого року в застосунку "Дія" запустили голосування, яке мало вирішити долю герба СРСР на щиті Батьківщини-матері. Згідно з результатами опитування, більшість українців проголосували за заміну герба СРСР на державний герб.

Водночас народний депутат Володимир В'ятрович висловився проти заміни герба СРСР на тризуб, заявивши, що монумент є повністю радянською скульптурою й українізувати його неможливо. Натомість Мінкульт заявив, що демонтувати монумент неправильно.

"Зносити пам'ятку, яка є однією з візитівок України, що дивиться на схід, яка величезна сама по собі, та є атракцією для багатьох туристів, мені здається абсурдом у цей час. У нас є на що витрачати кошти… Займатися демонтажем "Батьківщини-матері", думаю, це можна робити лише у хворобливій уяві затятих патріотів", - сказав очільник відомства Ткаченко.

Мінкульт реалізовує масштабний проєкт, який передбачає заміну герба СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати" в Києві на герб України.

25 липня у Мінкульті заявили, що тризуб для "Батьківщини-матері" планують виготовити з європейського металу, оскільки сталь, надана металургійним комбінатом "Запоріжсталь", не відповідає технічним вимогам.

"Надана комбінатом сталь має різну товщину, що може змінити вагу усієї конструкції. Крім того, матеріал з комбінату мав значну кількість пошкоджень, що ускладнило та сповільнило б підготовчі роботи", - зазначає Мінкульт.

28 липня Запоріжсталь назвала відмову Міністерства культури та інформаційної політики від безкоштовно наданої української сталі для тризуба "Батьківщини-матері" через невідповідність технічним вимогам безпідставною.

"Ми впевнені, що сталь виготовлена на "Запоріжсталі" підходить для виробництва тризуба. Комбінат не згоден з висновками Міністерства культури та інформаційної політики України і наведеного акту дефектовки. Вважаємо висунуті претензії упередженими та безпідставними і будемо захищати честь українського виробника і української сталі", - йдеться у повідомленні.

29 липня повідомлялося, що монумент "Батьківщина-мати" в Києві перейменують на "Україну-мати": рішення має затвердити Міністерство культури та інформаційної політики.

30 липня на монументі розпочалися роботи з демонтажу. У суботу, 5 серпня, не вдалося встановити тризуб на монументі "Батьківщина-мати" через сильні пориви вітру.

6 серпня у столиці України підняли тризуб на монумент "Батьківщина-мати". Остаточні монтажні роботи планують завершити до Дня прапора України - 23 серпня