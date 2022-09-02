WBA визнала Усика найкращим боксером серпня
У серпні, за версією Всесвітньої боксерської асоціації, українець Олександр Усик був найкращим боксером світу
Про це повдіомляє офіційний сайт організації WBA.
"35-річний боксер-лівша ясно дав зрозуміти, що він є одним з найкращих бійців незалежно від вагової категорії на сьогодні і вражаючим надважковаговиком, як деякі інші. Його непереможений рекорд становить 20 перемог та 13 нокаутів", - йдеться у заяві Всесвітньої боксерської асоціації.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 21 серпня Олександр Усик здолав Ентоні Джошуа у бою за титули WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
- Після поєдинку Усик заявив, що не хоче боксувати ні з ким, окрім Ф'юрі.
- Тайсон Ф'юрі прийняв виклик та пообіцяв відібрати чемпіонські пояси Олександра Усика.
- 22 серпня стало відомо, що Усик та Ф'юрі можуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі 17 грудня 2022 року.
- 27 серпня Тайсон Ф'юрі відмовився звільнити титул чемпіона світу WBC.
- 30 серпня мексиканський боксер Сауль Альварес заявив, що Ф'юрі переможе Усика у бою за звання абсолютного чемпіона світу.
- Президент промоутерської компанії Top Rank Тодд Дю Беф вважає, що бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі може пройти у першій половині 2023 року.
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