WBA визнала Усика найкращим боксером серпня

Про це повдіомляє офіційний сайт організації WBA.

"35-річний боксер-лівша ясно дав зрозуміти, що він є одним з найкращих бійців незалежно від вагової категорії на сьогодні і вражаючим надважковаговиком, як деякі інші. Його непереможений рекорд становить 20 перемог та 13 нокаутів", - йдеться у заяві Всесвітньої боксерської асоціації.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

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