"Я гражданских в окопы кидал. Всем по голове стрелял": окупант розповів дружині про звірства на Херсонщині
Російські військовослужбовці знущаються та вбивають цивільне населення на Херсонщині. Про це свідчить телефонна розмова, яку перехопила СБУ
Запис телефонної розмови пресслужба СБУ опублікувала у telegram.
"Я можу взяти людину і в голову "бам"… із кулемета сто людей прошити, так. Голову відірвати! Ти що в це не віриш? Настя, я довбо*бом став, я взагалі еб*нутий став", - розповідає росіянин дружині.
Чоловік також запевняв, що приїде додому та виховає сина "так, як треба". Жінка стурбована словами окупанта, але загарбник не дуже переймається.
"Коли були цивільні, я цивільних у окопи кидав. Усім по голові стріляв... Настя, ти на мене не дивись, те, що я в тебе такий "добрий". Я в тебе, який є, я приїду таким, яким є", - каже він.
У пресслужбі висловили сподівання, що загарбник не повернеться додому. Якщо ж він залишиться живим, то відповідатиме за свої вчинки у суді.
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