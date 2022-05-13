Запис телефонної розмови пресслужба СБУ опублікувала у telegram.

"Я можу взяти людину і в голову "бам"… із кулемета сто людей прошити, так. Голову відірвати! Ти що в це не віриш? Настя, я довбо*бом став, я взагалі еб*нутий став", - розповідає росіянин дружині.

Чоловік також запевняв, що приїде додому та виховає сина "так, як треба". Жінка стурбована словами окупанта, але загарбник не дуже переймається.

"Коли були цивільні, я цивільних у окопи кидав. Усім по голові стріляв... Настя, ти на мене не дивись, те, що я в тебе такий "добрий". Я в тебе, який є, я приїду таким, яким є", - каже він.

У пресслужбі висловили сподівання, що загарбник не повернеться додому. Якщо ж він залишиться живим, то відповідатиме за свої вчинки у суді.

Чорнобаївка, що на Херсонщині, обростає новими легендами серед російських загарбників. Про це свідчать телефонні розмови окупантів, які перехопила СБУ.

СБУ перехопила телефонну розмову мобілізованого з "ДНР" військового з донькою. Окупант розповідає про "упадницькі настрої" в строю та порівнює службу із "зоною".

Російський військовий у телефонній розмові розповів, що окупанти на Херсонщині зловживають алкоголем, а потім стріляють та ріжуть одне одного.

Росіянка з Краснодарського краю скаржиться своєму чоловіку-військовому на переселенців, які приїхали з тимчасово окупованих територій.

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