Я підозрюю, що в Оленівці окупанти прикрили свої злочини, довели хлопців до того стану, коли їх вже не можна було обмінювати, - парамедик Тайра

Про це вона розповіла етері Еспресо.



"Вбивши наших полонених, дорогоцінних азовців, росіяни показали всьому світу, як вони ставляться до міжнародних правил та конвенцій та що вони і не думають дотримуватися слів, які самі дають. Я підозрюю, що вони таким чином прикрили свої злочини, бо довели хлопців до такого стану, коли не можна було їх вже фізично обмінювати. Занадто очевидно, які знущання відбувалися та у яких страшних умовах утримували полонених", - прокоментувала Юлія Паєвська.



Тайра не виключає, що могли закатувати полонених.



"Я не була на Оленівці та не можу говорити зі свого особистого досвіду про цю колонію, але дівчата, які там перебували й пізніше були переведені у Донецьке СІЗО, де знаходилась я, розказували жахливі речі. Єдине скажу, що умови утримання там жорсткі, поводження поза межами людського сприйняття, з рабами поводяться краще", - зазначила Паєвська.