Дипломат поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Найбільша загроза полягає в тому, що ядерним шантажем Росія хоче зафіксувати свою окупацію. Тож треба цьому протидіяти й не дати їм можливості розмити це питання - говорити про дві сторони, мовляв, ми теж загрожуємо ядерній безпеці", - зазначив Чалий.

Експерт додав, що необхідна чітка координація дій України та міжнародних партнерів щодо демілітаризації Запорізької АЕС.

"Заяви генсека ООН Гутерреша правильні, що треба деокупувати ЗАЕС, вивезти усіх військових і російську техніку. Але незрозумілі параметри демілітаризації з точки зору генсека. Росія має бути викинута з усіх інспекцій МАГАТЕ. Треба на експертному рівні скоординувати наші з партнерами позиції у цьому не менш важливому питанні, ніж зернова угода", - зауважив Валерій Чалий.

11 серпня рашисти кілька разів обстріляли Запорізьку атомну електростанцію та поблизу. Під час чергового обстрілу потрапили неподалік першого енергоблоку та пошкодили насосну станцію господарсько-побутових стоків.

На засіданні Ради Безпеки ООН 11 серпня гендиректор МАГАТЕ Маріано Гроссі запропонував особисто очолити місію фахівців агентства на Запорізьку АЕС для посилення заходів щодо її безпеки. А представниця держдепу США засудила спроби РФ спекулювати на ситуації довкола ЗАЕС.

Постпред України при ООН Сергій Кислиця під час свого виступу в Раді безпеки ООН заявив, що Росія унеможливлює доступ місії МАГАТЕ на територію Запорізької АЕС. Окупаційні війська мають вийти з території станції, щоб усунути ядерну загрозу.

Пізніше стало відомо, що представник РФ при ООН Василь Небензя не підтримав створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної електростанції.

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