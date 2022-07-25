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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Якби Путін міг застосувати ядерну зброю, то давно б це зробив, - дипломат Чалий
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Якби Путін міг застосувати ядерну зброю, то давно б це зробив, - дипломат Чалий

25 липня, 2022 понедiлок
17:58
війна з Росією путін путлер

Надзвичайний і Повноважний посол України у США 2015-2019 рр. Валерій Чалий переконаний, що Путін не застосує ядерну зброю ані проти України, ані проти країн Заходу

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Ядерна зброя перестає бути стримуючим фактором. Така зброя стала елементом шантажу для деяких країн. Це показали Росія та Північна Корея. На жаль, концепція про стримування коштом ядерної зброї просто не працює. Тому вся ядерна зброя має бути знищена. Поки що ми цього не маємо, але ідеальне майбутнє повинно бути без ядерної зброї", - пояснив Чалий

Дипломат назвав великою помилкою України віддати ядерну зброю Росії після розпаду СРСР

"Після розпаду СРСР потрібно було не віддавати ядерну зброю Росії. Але нас притиснули Казахстан та Білорусь. Та й Росія на той час була дещо іншою, але суть від цього не змінюється. Тому це була велика наша помилка разом з США. Оскільки Росія з ядерною зброєю гірше мавпи з гранатою. Тому це дуже складна ситуація. Втім, я вважаю, що якби Путін міг застосувати ядерну зброю, то давно це б зробив. Думаю він не один раз тестував цей ланцюжок можливостей. Проте момент для нього вже втрачений", - додав він.

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Україна
Володимир Путін
російська армія
ядерна зброя
окупанти
США
ядерна бомба
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