Якби Путін міг застосувати ядерну зброю, то давно б це зробив, - дипломат Чалий

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Ядерна зброя перестає бути стримуючим фактором. Така зброя стала елементом шантажу для деяких країн. Це показали Росія та Північна Корея. На жаль, концепція про стримування коштом ядерної зброї просто не працює. Тому вся ядерна зброя має бути знищена. Поки що ми цього не маємо, але ідеальне майбутнє повинно бути без ядерної зброї", - пояснив Чалий

Дипломат назвав великою помилкою України віддати ядерну зброю Росії після розпаду СРСР

"Після розпаду СРСР потрібно було не віддавати ядерну зброю Росії. Але нас притиснули Казахстан та Білорусь. Та й Росія на той час була дещо іншою, але суть від цього не змінюється. Тому це була велика наша помилка разом з США. Оскільки Росія з ядерною зброєю гірше мавпи з гранатою. Тому це дуже складна ситуація. Втім, я вважаю, що якби Путін міг застосувати ядерну зброю, то давно це б зробив. Думаю він не один раз тестував цей ланцюжок можливостей. Проте момент для нього вже втрачений", - додав він.

20 липня в Американському інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що російський президент Володимир Путін може використати ядерну загрозу для стримування контрнаступу Збройних сил України на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганську областей

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