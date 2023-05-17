Якщо у Дії не відображається житло: Мінреінтеграції роз'яснило алгоритм користування єВідновленням
Українці, які не можуть знайти в Дії своє житло у рамках програми єВідновлення, мають два способи розв'язання проблеми
Про це інформує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Українці можуть отримати кошти на ремонт пошкодженої внаслідок війни домівки завдяки державній програмі єВідновлення. Однак, у деяких громадян їхнє житло на порталі не відображається, що унеможливлює подачу заяви.
Найперше необхідно звернутися до державного реєстратора при органі місцевого самоврядування у вашій громаді, який внесе дані в базу.
"За їх відсутності в реєстрі чи архівах направить запит до Бюро технічної інвентаризації (БТІ) для підтвердження права власності", - роз'яснює відомство.
Перелік суб’єктів, які в умовах воєнного стану проводять державну реєстрацію.
Реєстратору треба надати: паспорт, номер платника податків, правовстановлюючі документи щодо об’єкта нерухомого майна (свідоцтво про право власності, видане нотаріусом, свідоцтво про право на спадщину, свідоцтво про придбання майна тощо) або їхні копії.
Якщо ви маєте право на нерухоме майно, яке виникло до 2013 року, то потрібно подати заяву на державну реєстрацію у Дії. Для цього на порталі необхідно обрати послугу "Державна реєстрація прав на нерухоме майно" та Подати заяву".
Для цього потрібно заповнити онлайн-форму на отримання послуги, завантажити необхідні документи у форматі PDF або JPEG, що містять відомості про зареєстровані речові права на об'єкт нерухомої власності до 1 січня 2013 року, перевірити сформовану заяву та підписати її кваліфікованим електронним підписом.
- У Комітеті Ради з організації держвлади розповіли, хто отримає компенсацію за зруйноване житло у першу чергу. Розгляд заявок громадян на отримання компенсації за втрачене житло відбуватиметься через цифрові інструменти, тож жодна комісія не зможе вплинути на черговість.
- 21 квітня Кабінет Міністрів ухвалив порядок надання державної допомоги на ремонт пошкодженого житла.
- 10 травня запущено програму "єВідновлення" - державну допомогу на ремонт житла, пошкодженого війною. Це стосується незначних пошкоджень, як-от заміна вікон або покрівлі.
- У перший день роботи державної програми компенсації за зруйноване житло "єВідновлення" заявки подали 3000 українців.
- За перший тиждень роботи програми державної допомоги на відновлення пошкодженого житла "єВідновлення" понад 10 тисяч українців подали заяви.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.19
Купівля 37.19Продаж 37.77
-
EUR
Купівля 40.41Продаж 41.3
- Актуальне
- Важливе