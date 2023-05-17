Про це інформує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Українці можуть отримати кошти на ремонт пошкодженої внаслідок війни домівки завдяки державній програмі єВідновлення. Однак, у деяких громадян їхнє житло на порталі не відображається, що унеможливлює подачу заяви.

Найперше необхідно звернутися до державного реєстратора при органі місцевого самоврядування у вашій громаді, який внесе дані в базу.

"За їх відсутності в реєстрі чи архівах направить запит до Бюро технічної інвентаризації (БТІ) для підтвердження права власності", - роз'яснює відомство.

Перелік суб’єктів, які в умовах воєнного стану проводять державну реєстрацію.

Реєстратору треба надати: паспорт, номер платника податків, правовстановлюючі документи щодо об’єкта нерухомого майна (свідоцтво про право власності, видане нотаріусом, свідоцтво про право на спадщину, свідоцтво про придбання майна тощо) або їхні копії.

Якщо ви маєте право на нерухоме майно, яке виникло до 2013 року, то потрібно подати заяву на державну реєстрацію у Дії. Для цього на порталі необхідно обрати послугу "Державна реєстрація прав на нерухоме майно" та Подати заяву".

Для цього потрібно заповнити онлайн-форму на отримання послуги, завантажити необхідні документи у форматі PDF або JPEG, що містять відомості про зареєстровані речові права на об'єкт нерухомої власності до 1 січня 2013 року, перевірити сформовану заяву та підписати її кваліфікованим електронним підписом.