Якщо Україна стане членом ЄС менш ніж за 10 років, це буде достойний результат, - Клімкін

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Ми маємо вкладатися для того, щоб стати крутіше і швидше йти до Європейського союзу, але миттєво це не відбуватиметься. Я вважаю, що будь-який період повного членства України у Євросоюзі менше ніж за 10 років, це буде достойний результат" – підкреслив ексміністр закордонних справ.



Павло Клімкін зазначив, що припинив би всі спекуляції з різних сторін на тему скільки років потрібно Україні для вступу до Євросоюзу.



"Всім прекрасно зрозуміло, що ЄС буде лідером у відновленні України. Я свідомо кажу, не відбудови, а відновленні. Це буде один і той же процес, відновлення і просування до ЄС, оскільки відновлення відбуватиметься відповідно до європейських стандартів. І тут нам потрібно захопити "за комір" всю Європу, у неї є ресурси та бажання, щоб в Україні все було послідовно та стабільно. Для нас це історія на найближчі роки, я в це абсолютно вірю" – зауважив дипломат.



Клімкін додав, що при наданні статусу кандидата і при подальших кроках до нас буде шалена симпатія, проте не варто розраховувати на геополітичну знижку, а потрібно далі працювати.

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що процес вступу України до Євросоюзу триватиме роками чи десятиліттями.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина підтримує членство України в Євросоюзі в перспективі.

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна почала роботу над опитувальником для набуття статусу кандидата на членство в Євросоюзі