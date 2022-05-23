Якщо Україна стане членом ЄС менш ніж за 10 років, це буде достойний результат, - Клімкін
Міністр закордонних справ України 2014-2019 рр Павло Клімкін вважає, що відновлення України та просування до ЄС будуть відбуватися одночасно тому, що відновлюватися ми будемо за європейськими стандартами при підтримці країн ЄС
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Ми маємо вкладатися для того, щоб стати крутіше і швидше йти до Європейського союзу, але миттєво це не відбуватиметься. Я вважаю, що будь-який період повного членства України у Євросоюзі менше ніж за 10 років, це буде достойний результат" – підкреслив ексміністр закордонних справ.
Павло Клімкін зазначив, що припинив би всі спекуляції з різних сторін на тему скільки років потрібно Україні для вступу до Євросоюзу.
"Всім прекрасно зрозуміло, що ЄС буде лідером у відновленні України. Я свідомо кажу, не відбудови, а відновленні. Це буде один і той же процес, відновлення і просування до ЄС, оскільки відновлення відбуватиметься відповідно до європейських стандартів. І тут нам потрібно захопити "за комір" всю Європу, у неї є ресурси та бажання, щоб в Україні все було послідовно та стабільно. Для нас це історія на найближчі роки, я в це абсолютно вірю" – зауважив дипломат.
Клімкін додав, що при наданні статусу кандидата і при подальших кроках до нас буде шалена симпатія, проте не варто розраховувати на геополітичну знижку, а потрібно далі працювати.
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