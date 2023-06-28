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Якщо в Красноярську з'явиться кількатисячне бандформування, яке захопить владу - Москва цьому не завадить, - нардеп Дунда

28 червня, 2023 середа
18:22
Війна з Росією Олег Дунда

Спроба заколоту очільника ПВК Вагнера Євгена Пригожина стала великим ударом по російській державності і стала початком розвалу російської імперії

Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат з фракції "Слуга Народу" Олег Дунда.

"Не має значення, з якою метою Пригожин це почав і де він зараз перебуває. В цій історії немає переможців - він програв і російська влада теж. Цією історією довели, що всередині російської імперії не існує жодних сил, які можуть чинити спротив загону у 4-5 тис. досвідчених бійців і якимось чином завадити знести владу", - сказав він.

На його думку, ПВК Вагнера делегітимізувала будь-яку владу на цих теренах.

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"Умовно кажучи, завтра або за місяць у Красноярську з'явиться бандформування складом 1-2 тис. людей, яке має все можливе, щоб захопити там владу і відбиватися від центральної влади. Жодним чином Москва цьому завадити не може. Фактично, це початок кінця російської імперії, її розвал", - додав Дунда.

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Нардеп вважає, що ФСБ не причетна до цієї спроби заколоту.

"Я думаю, ФСБ не дурні -  вони б не вбили легітимізацію будь-якої центральної влади і не починали цей процес, це їм ні до чого. Якби ФСБ якимось чином хотіло б вплинути на Путіна - вони, контролюючи Москву, могли б зробити це за пів години. Для цього формувати загони, які б йшли 800 км від Ростова, не має жодної доцільності. Шансів на реалізацію цього також немає, бо Путіну достатньо двох годин, щоб вилетіти до Пітеру або на Валдай і чекати ніхто не вагнерівців не буде. Відбувся великий удар по ро

Заколот Пригожина в Росії

Протягом кількох місяців між фінансистом ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та міністерством оборони РФ продовжувався конфлікт, проте ситуація різко загострилася увечері 23 червня.

Тоді, за словами Пригожина, російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців оголосив про "марш справедливості" і що 25 тис. найманців йдуть на Москву після того, як керівництво Росії не виконало вимогу  видати йому міністра оборони Сергія Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова.

Протягом суботи, 24 червня, вагнерівці на додачу до центральної частини Ростова-на-Дону, де вони отаборилися навколо штабу Південного військового округу ще ввечері 23 червня, також узяли під контроль Воронеж. Їхні відведені від кордону з Україною колони рухалися на Москву. Зупинити їх намагалася підконтрольна Шойгу військова авіація й артилерія. Востаннє передові частини ПВК Вагнера було помічено у Липецькій області РФ. А у самій російській столиці на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Проте ввечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів: "За добу ми пройшли - не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи усю відповідальність за те, що буде пролито російську кров - з однієї зі сторін, ми розгортаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно із планом". 

Згодом Пригожин і всі його бійці залишили штаб Південного військового округу Росії. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього. 

26 червня президент РФ Володимир Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

Натомість Євген Пригожин заявив, що головною метою заколоту було "не допустити знищення ПВК Вагнера, а не усунення влади в країні" і назвав його "маршем справедливості". Він також стверджує, що наступ на Москву зупинився, оскільки найманці "не хотіли проливати багато крові".

27 червня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин.

А в міноборони РФ стверджували, що вагнерівці передадуть важку техніку регулярній армії Росії.

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.

сійській державності", - підсумував він.

Росія
Володимир Путін
ФСБ
Вагнергейт
військовий переворот
Заколот Вагнера
Євген Пригожин
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