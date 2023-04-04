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Головна Боротьба за свободу слова Якщо влада визнає помилку, ми дізнаємося, коли Еспресо повернуть в цифровий ефір, - головна редакторка каналу Равва
Ексклюзив

Якщо влада визнає помилку, ми дізнаємося, коли Еспресо повернуть в цифровий ефір, - головна редакторка каналу Равва

4 квітня, 2023 вiвторок
18:32
Боротьба за свободу слова Еспресо

Повернення телеканалу "Еспресо" до цифрового ефіру Т2 зараз залежить від української влади - чи зможе вона визнати та виправити свою помилку

Про це в етері заявила головна редакторка телеканалу "Еспресо" Анастасія Равва.

Вона відповіла на питання щодо прогресу в питанні повернення телеканалу до цифрового ефіру Т2.

"Я б хотіла на це питання відповісти, але, на жаль, у мене немає відповіді на нього. Як і у колективу та глядачів. Це залежить станом на зараз від української влади - чи зможе вона сьогодні визнати свою помилку. Якщо вона може її визнати та виправити, тоді відповідь на це питання буде. Ми дізнаємось, коли нас повернуть в цифровий ефір. Станом на зараз, такої відповіді немає", - сказала Равва.

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Головна редакторка телеканалу додала, що свобода слова у демократичній країні, якою, безсумнівно, є Україна, це не пусті слова.

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"Це один із критеріїв нашого майбутнього - нашого членства у ЄС та НАТО. Ми не можемо про це забувати, особливо під час війни. Ми боремось з країною-агресором, країною-терористом, яка перша, що зробила на шляху відмови від демократії та здорового глузду - заборонила незалежні медіа. А Еспресо та ще два канали, які відключили, є незалежними медіа. Таким чином українська влада сама собі закриває шлях до Європи - європейського майбутнього, співпраці з нашими партнерами і так далі", - підсумувала вона.

  • 4 квітня 2022 року Концерн РРТ вимкнув Еспресо, Прямий та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів. При цьому журналісти наголосили на незаконності, необґрунтованості та антиконституційності дій держконцерну.
  • Держспецзв'язку заявило, що Еспресо вимкнули з цифрового ефіру на виконання рішення РНБО
  • 18 квітня було зареєстовано електронну петицію про повернення в цифровий ефір Еспресо, 5 каналу і Прямого. На 1 липня вона набрала необхідні для подальшого розгляду 25 тис. голосів
  • Голова Мінкульту Олександр Ткаченко розказав, що Еспресо, 5 каналу й Прямого немає в телемарафоні через потребу змінювати його формат або бачення каналів щодо нього
Суспільство
Україна
Вступ в ЄС
вступ до НАТО
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