Про це в етері заявила головна редакторка телеканалу "Еспресо" Анастасія Равва.

Вона відповіла на питання щодо прогресу в питанні повернення телеканалу до цифрового ефіру Т2.

"Я б хотіла на це питання відповісти, але, на жаль, у мене немає відповіді на нього. Як і у колективу та глядачів. Це залежить станом на зараз від української влади - чи зможе вона сьогодні визнати свою помилку. Якщо вона може її визнати та виправити, тоді відповідь на це питання буде. Ми дізнаємось, коли нас повернуть в цифровий ефір. Станом на зараз, такої відповіді немає", - сказала Равва.

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Головна редакторка телеканалу додала, що свобода слова у демократичній країні, якою, безсумнівно, є Україна, це не пусті слова.

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"Це один із критеріїв нашого майбутнього - нашого членства у ЄС та НАТО. Ми не можемо про це забувати, особливо під час війни. Ми боремось з країною-агресором, країною-терористом, яка перша, що зробила на шляху відмови від демократії та здорового глузду - заборонила незалежні медіа. А Еспресо та ще два канали, які відключили, є незалежними медіа. Таким чином українська влада сама собі закриває шлях до Європи - європейського майбутнього, співпраці з нашими партнерами і так далі", - підсумувала вона.